Segundo uniforme do Al-Nassr é lançado com tons de azul e CR7 em destaque - Divulgação/ Al-Nassr

Publicado 27/08/2025 17:22

Arábia Saudita - Com Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, lançou seu segundo uniforme para a temporada 2025/26 nesta quarta-feira (27). Para apresentar o manto, o atacante português foi um dos jogadores escolhidos como modelos do clube.

A camisa não tem uma cor que se sobressaia, conta tons de azul e é inspirado na vida noturna da capital do país, Riade.

João Félix, também português, foi outro que apareceu na campanha de lançamento. Quem comanda o Al-Nassr nesta temporada é Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, em 2019.

A apresentação da camisa principal foi dia 18 de agosto, nove dias antes do lançamento do segundo uniforme. A próxima partida do Al-Nassr será pelo Campeonato Saudita, na sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), contra o Al-Taawoun.