Donnarumma está fora dos planos do PSG - AFP

Publicado 27/08/2025 16:18

França - Com o fim da janela se aproximando, Gianluigi Donnarumma continua com o futuro indefinido. Fora dos planos do PSG, o goleiro tem proposta do Manchester City, mas o clube espera a definição da possível transferência de Ederson ao Galatasaray, da Turquia. Os parisienses não descartam a saída apenas em janeiro. A informação é do jornal francês 'L'Équipe'.

Apesar do acordo entre os Citizens e o italiano, os clubes não chegaram a uma conclusão. O maior impeditivo está sendo a situação do brasileiro, que tem negociação travada com os turcos.

Com contrato até junho de 2026, o PSG não quer se desfazer de Donnarumma sem uma compensação financeira. O clube já até reduziu a pedida. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Paris já pede entre 30 a 35 milhões de euros (cerca de R$ 190 a 220 milhões). Inicialmente o valor estipulado era 50 milhões de euros (R$ 315 milhões).

A equipe de Guardiola também não quer fazer um grande investimento. Segundo o periódico francês, os ingleses só ofereceram cerca de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Perto do fim da janela do meio do ano, que fecha dia 1 de setembro, o PSG cogita segurar o goleiro até janeiro.

Luis Enrique já achou seu substituto: Lucas Chevalier, que veio do Lille por cerca de 40 milhões de euros (R$ 252 milhões). O arqueiro de 23 anos assinou um contrato de cinco temporadas com os parisienses.