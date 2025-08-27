Tiago Leifert é o principal narrador do SBT - Divulgação

Publicado 27/08/2025 16:09

Rio - O SBT pode transmitir jogos da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora de Sílvio Santos tem enorme interesse em exibir o Mundial no ano que vem.

A emissora já fez um estudo e o avanço das negociações depende do aval de Daniela Beyruti, presidente do SBT. Neste momento, o canal é visto como favorito na disputa com a concorrente Record.

Nos próximos dias, Beyruti escutará pessoas próximas para autorizar ou não o andamento do processo. Além da parte comercial, também será avaliado o pacote oferecido, que deve envolver jogos do Brasil e outros confrontos importantes.

Em 2026, a Copa do Mundo terá um total de 104 jogos. A Globo já anunciou que comprou um pacote para transmitir 50% das partidas, enquanto a CazéTV mostrará todos.