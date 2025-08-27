RaphinhaFederico Parra/AFP
Barcelona avalia pedir à CBF que Raphinha não jogue na altitude contra a Bolívia
Clube catalão vê o duelo como de 'baixíssimo valor esportivo' para a Seleção
Barcelona avalia pedir à CBF que Raphinha não jogue na altitude contra a Bolívia
Clube catalão vê o duelo como de 'baixíssimo valor esportivo' para a Seleção
Ex-Flamengo, Jean Lucas dá fim a jejum de décadas do Bahia na Seleção
Garoto do Ninho teve pouco espaço e fez carreira longe do no Rubro-Negro
Mesmo com interesse do City, Donnarumma pode permanecer no PSG até janeiro
Fora dos planos de Luis Enrique, o italiano segue com futuro indefinido
SBT deve brigar para transmitir jogos da Copa do Mundo de 2026
Emissora pode se juntar à Globo e CazéTV como detentora do torneio
João Fonseca perde para Tomas Machac e está eliminado do US Open
Brasileiro foi derrotado por 3 sets a 0 e deu adeus ao torneio norte-americano na segunda rodada
Botafogo terá força máxima contra o Vasco pela Copa do Brasil
Equipes medem forças nesta quarta-feira (27), em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.