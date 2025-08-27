Raphinha - Federico Parra/AFP

Publicado 27/08/2025 16:47

Preocupado com a altitude, o Barcelona avalia a possibilidade de conversar com a CBF para tentar a liberação de Raphinha do jogo contra a Bolívia, no próximo dia 9. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o duelo é visto pelo clube como de "baixíssimo valor esportivo" para a Seleção.

"O objetivo é que (Raphinha) seja desconvocado depois de jogar no Rio de Janeiro (contra o Chile) e volte a Barcelona o mais rápido possível, sem precisar disputar a partida em solo boliviano, que é de baixíssimo valor esportivo para os brasileiros e extremamente exigente fisicamente para seus jogadores", disse o veículo.

Além de classificar os 4.090 metros de altitude da cidade de El Alto como "temível", a publicação destacou a ausência do trio do Real Madrid, formado por Vini Jr, Militão e Rodrygo, que ficou fora da convocação. Para o periódico, "o Barça tem motivos para reclamar de tal descontentamento em relação ao arquirrival".



A seleção brasileira enfrenta o Chile no dia 4, a partir das 21h30, no Maracanã. Posteriormente, em 9 de setembro, encara a Bolívia em El Alto, às 20h30 (de Brasília). A Amarelinha soma 25 pontos, aparece na terceira posição e já está classificada para a Copa do Mundo.