Numa repetição da primeira movimentação dos pilotos nesta sexta-feira no circuito de Yas Marina, Lando Norris, da McLaren, voltou a superar Max Verstappen e terminou o segundo treino livre para o GP de Abu Dabhi de Fórmula 1 como o mais veloz ao cravar o tempo de 1min23s083. O holandês da Red Bull mais uma vez ficou em segundo lugar com George Russell, da Williams, em terceiro. Gabriel Bortoleto andou bem e melhorou seu desempenho. O brasileiro voltou a ficar no Top-10 e terminou com o 6º tempo
Oscar Piastri, companheiro de Norris, não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão de frente, teve problemas com o seu carro e finalizou essa segunda sessão na parte intermediária da classificação (11º lugar).
A Fórmula 1 chega em sua última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro de frente para Piastri nesta busca pelo troféu da temporada.
Bortoleto voltou a andar bem, viu a sua Sauber ter uma boa estabilidade nas curvas e soube tirar todo o potencial do carro para conseguir andar entre os competidores mais rápidos também neste segundo treino livre.
NORRIS LIDERA PRIMEIRO TREINO E BORTOLETO TERMINA EM SÉTIMO
A primeira atividade de pista realizada na manhã desta sexta-feira, no circuito de Yas Marina, terminou com Lando Norris, da McLaren, dono do melhor tempo. Ele cravou a marca de 1min24s485. Max Verstappen veio logo atrás e Charles Leclerc ficou em terceiro.
Gabriel Bortoleto abriu a sessão com pneus duros, se posicionou na parte intermediária do grid (12º lugar). Ele chegou a liderar a tomada de tempos de forma provisória, se manteve entre os dez mais rápidos e finalizou o primeiro treino livre no 7º posto.
Os pilotos voltam à pista para a terceira sessão neste sábado, às 6h30 (horário de Brasília). Mais tarde, no mesmo dia, acontece o treino classificatório às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.
O resultado do 2º treino livre para o GP de Abu Dabhi
1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s083
2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s446
3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s462
4º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min23s501
5º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min23s550
6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min23s570
7º - Isack Hadjar (Racing Bulls), 1min23s657
8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s658
9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s708
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.