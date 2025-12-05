Lando Norris tem 12 pontos de vantagem para Verstappen no Mundial da Fórmula 1 - AFP

Publicado 05/12/2025 12:02

Numa repetição da primeira movimentação dos pilotos nesta sexta-feira no circuito de Yas Marina, Lando Norris, da McLaren, voltou a superar Max Verstappen e terminou o segundo treino livre para o GP de Abu Dabhi de Fórmula 1 como o mais veloz ao cravar o tempo de 1min23s083. O holandês da Red Bull mais uma vez ficou em segundo lugar com George Russell, da Williams, em terceiro. Gabriel Bortoleto andou bem e melhorou seu desempenho. O brasileiro voltou a ficar no Top-10 e terminou com o 6º tempo



Oscar Piastri, companheiro de Norris, não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão de frente, teve problemas com o seu carro e finalizou essa segunda sessão na parte intermediária da classificação (11º lugar).



A Fórmula 1 chega em sua última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro de frente para Piastri nesta busca pelo troféu da temporada.



Bortoleto voltou a andar bem, viu a sua Sauber ter uma boa estabilidade nas curvas e soube tirar todo o potencial do carro para conseguir andar entre os competidores mais rápidos também neste segundo treino livre.



NORRIS LIDERA PRIMEIRO TREINO E BORTOLETO TERMINA EM SÉTIMO



A primeira atividade de pista realizada na manhã desta sexta-feira, no circuito de Yas Marina, terminou com Lando Norris, da McLaren, dono do melhor tempo. Ele cravou a marca de 1min24s485. Max Verstappen veio logo atrás e Charles Leclerc ficou em terceiro.



Gabriel Bortoleto abriu a sessão com pneus duros, se posicionou na parte intermediária do grid (12º lugar). Ele chegou a liderar a tomada de tempos de forma provisória, se manteve entre os dez mais rápidos e finalizou o primeiro treino livre no 7º posto.



Os pilotos voltam à pista para a terceira sessão neste sábado, às 6h30 (horário de Brasília). Mais tarde, no mesmo dia, acontece o treino classificatório às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.



O resultado do 2º treino livre para o GP de Abu Dabhi



1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s083



2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s446



3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s462



4º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min23s501



5º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min23s550



6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min23s570



7º - Isack Hadjar (Racing Bulls), 1min23s657



8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s658



9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s708



10º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s750



11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s763



12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min23s832



13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min23s872



14º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s939



15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s950



16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s958



17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min24s303



18º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min24s753



19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min24s771



20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s963