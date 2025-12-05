Henry Cejudo vai enfrentar Payton Talbott no card do UFC 323(Foto: Reprodução)
Em entrevista à "Ag. Fight", o americano ressaltou que a decisão não surgiu de forma repentina. Cejudo descreveu um desgaste acumulado ao longo de décadas de treinos e competições, reconhecendo que já não encontra a mesma motivação para seguir na rotina intensa exigida pelo alto nível.
De acordo com o próprio atleta, o sentimento de esgotamento vinha crescendo há anos: “Sim, é a minha última luta. Eu venho lutando desde os meus onze anos e acho que já estou cansado”, afirmou.
À beira dos 39 anos, o ex-campeão peso-mosca e peso-galo do UFC destacou que, após tantos anos dedicado ao rendimento máximo, passa a priorizar equilíbrio e convivência familiar. O veterano admitiu que sua primeira aposentadoria, em 2020, já era reflexo de um cansaço profundo, acompanhado do desejo de explorar novos caminhos profissionais.
“Acho que chegou o momento de fazer outras coisas da minha vida, coisas com as quais me sinto mais confortável. Estou pronto e ansioso para começar um novo capítulo. Na primeira vez em que me aposentei, eu já estava meio cansado do esporte. Queria fazer outras coisas”, declarou.
A luta contra Talbott, portanto, representa mais do que uma simples passagem de bastão; marca o fim de uma era de um atleta que redefiniu padrões no MMA e na luta olímpica. Cejudo foi um dos poucos nomes na história do UFC a conquistar cinturões em duas categorias diferentes, além de integrar um seleto grupo de campeões olímpicos que migraram com sucesso para o octógono.
No cenário competitivo, Cejudo também se destacou como estrategista e atleta de elite, misturando Wrestling de altíssimo nível com evolução constante no jogo em pé. Seu legado inclui rivalidades marcantes, vitórias emblemáticas e contribuições diretas para elevar o nível técnico das divisões mais leves do UFC.
Com a confirmação da aposentadoria, Henry Cejudo encerra um capítulo único na história dos esportes de combate. Do ouro olímpico em 2008 aos títulos peso-mosca e peso-galo do UFC, sua trajetória permanece como uma das mais impressionantes e completas já vistas, garantindo ao “Triple C” lugar permanente entre os maiores nomes das artes marciais de todos os tempos.
