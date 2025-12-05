Henry Cejudo vai enfrentar Payton Talbott no card do UFC 323 - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/12/2025 11:00

Henry Cejudo confirmou que o duelo contra Payton Talbott, neste sábado (6), no UFC 323, marcará o encerramento oficial de sua carreira no MMA. O ex-campeão de duas divisões e medalhista olímpico escolhe a T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), como palco de sua despedida após uma sequência negativa de três resultados adversos, encerrando um ciclo que começou ainda na adolescência e o levou ao topo do esporte.



Em entrevista à "Ag. Fight", o americano ressaltou que a decisão não surgiu de forma repentina. Cejudo descreveu um desgaste acumulado ao longo de décadas de treinos e competições, reconhecendo que já não encontra a mesma motivação para seguir na rotina intensa exigida pelo alto nível.



De acordo com o próprio atleta, o sentimento de esgotamento vinha crescendo há anos: “Sim, é a minha última luta. Eu venho lutando desde os meus onze anos e acho que já estou cansado”, afirmou.