Popózinho quer manter o cinturão do CNB em sua posse no Outboxing Fight Night 2 - (Foto: Divulgação OFN)

Popózinho quer manter o cinturão do CNB em sua posse no Outboxing Fight Night 2 (Foto: Divulgação OFN)

Publicado 05/12/2025 08:00

Campeão peso-pena do Conselho Nacional de Boxe (CNB), Gustavo “Popózinho” dos Santos está pronto para defender novamente o seu cinturão, desta vez no Outboxing Fight Night 2, marcado para o dia 6 de dezembro, em Rio Claro (SP). O adversário trata-se de um velho conhecido: Demeson “Pendragon” dos Santos.



A primeira luta entre os dois aconteceu na edição inaugural do OFN, quando Popózinho venceu após o córner de Demeson interromper o combate no sétimo round. Para a revanche, porém, o campeão garante que não pretende deixar margem para dúvidas.



“Pra mim foi uma surpresa ele pedir a revanche. Da primeira vez ele pagou caro, da segunda vai pagar mais caro ainda. Não vou esperar o córner dele jogar a toalha - o nocaute será consequência de uma boa luta”, afirmou.