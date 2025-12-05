Popózinho quer manter o cinturão do CNB em sua posse no Outboxing Fight Night 2 (Foto: Divulgação OFN)
A primeira luta entre os dois aconteceu na edição inaugural do OFN, quando Popózinho venceu após o córner de Demeson interromper o combate no sétimo round. Para a revanche, porém, o campeão garante que não pretende deixar margem para dúvidas.
“Pra mim foi uma surpresa ele pedir a revanche. Da primeira vez ele pagou caro, da segunda vai pagar mais caro ainda. Não vou esperar o córner dele jogar a toalha - o nocaute será consequência de uma boa luta”, afirmou.
Clima quente antes da revanche
Conhecido por manter uma postura discreta, Popózinho diz não gostar de entrar em discussões fora do ringue. Ainda assim, rebateu diretamente a narrativa de Demeson, que alegou que o desfecho da primeira luta favoreceu o campeão.
“Eu não iria aceitar essa luta, mas aceitei porque ele disse que eu só ganhei porque o córner jogou a toalha. Isso é mentira. O córner salvou ele. Agora vou mostrar isso de novo”, declarou o paulista de Mogi das Cruzes, que completou:
“Eu não gosto muito de ficar falando, gosto de fazer. Jamais menosprezo meu adversário, mas se ele quer provocar, que receba de volta”.
Popózinho chega invicto e confiante
Atual dono do cinturão dos penas do CNB, Popózinho chega ao OFN 2 com sete lutas profissionais, sendo seis vitórias por nocaute e uma guerra de dez rounds no currículo - quando faturou o título. O histórico, para ele, é prova de sua consistência.
“Conquistar esse cinturão não foi fácil. O cara que quiser tirar ele de mim tem que vir muito preparado, porque não será fácil. (…) E sobre a minha preparação, ela não para. Estou pronto para conquistar uma nova vitória”.
OFN como vitrine para novos talentos
Inspirado em Acelino "Popó" Freitas, seu ídolo e quem deu origem ao apelido, Popózinho surge como um dos novos nomes do Boxe brasileiro. E através do seu trabalho e da Outboxing, ele vem ganhando cada vez mais destaque.
“Só tenho a agradecer à Outboxing. Eles estão de parabéns e ajudando muitos atletas que sonham em viver do Boxe. Sem dúvida, o OFN vai abrir portas para muita gente”, destacou.
Com a visibilidade crescente do evento - que busca resgatar a nobreza do Boxe -, Popózinho almeja em breve disputar algum cinturão internacional. Enquanto isso não acontece, ele vem brilhando no palco do Outboxing Fight Night.
Outras atrações da segunda edição
Com a combinação perfeita de emoção, espetáculo e Boxe de verdade, o Outboxing Fight Night 2 traz três disputas de cinturão. Além de Popózinho x Pendragon, Rubens Manchinha e o venezuelano El Baby Medina duelam pelo título peso-galo latino americano da WBO, enquanto Nadja Jesus encara Dan Bastiere pela cinta dos médios feminina do CNB.
A edição, vale lembrar, também terá outros seis combates e transmissão ao vivo através do canal @outboxing.official no YouTube, com promessas de lutas de alto nível e fortes emoções.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 2
Sábado, 6 de dezembro (a partir das 18h)
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Ingressos:https://www.sympla.com.br/evento/outboxing-fight-night-primeira-edicao/3016929
Transmissão:https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão peso-galo WBO: RUBENS ‘MANCHINHA’ x ABRAHAM ‘EL BABY’ MEDINA
Cinturão peso-pena CNB: GUSTAVO ‘POPÓZINHO’ DOS SANTOS x DEMESON ‘PENDRAGON’ DOS SANTOS
Cinturão peso-médio CNB: NADJA JESUS x ‘DAN’ BASTIERE
Peso-super-meio-médio: JHONATAN ‘TICO’ CONCEIÇÃO x ANDERSON ‘ÍNDIO’ DENER
Card preliminar
Peso-pesado: NELBE JACUNDINO x RAIUGA DE SOUZA
Peso-leve: ROBSON ‘O BRABO DO BOXE’ PINHEIRO x TARSIS ‘O TARZAN’ LOPES
Peso-leve: JULIA VITÓRIA x PAULA CAROLINA
Peso-médio: RAFAEL BOMBONATTI x PRINCY ‘Ó BRYAN’ RODRIGUES
Peso-super-pena: YASMIM ‘PREDADORA’ BODZIAK x HELOISA ‘SPARTA’ DOS SANTOS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.