Lance do pênalti em MarçalReprodução/CBF

Publicado 05/12/2025 10:45

Pênalti

Aos 45 minutos do segundo, Marçal caiu na área após dividida com Kaki Bruno. Inicialmente, o árbitro deixou o jogo seguir, mas Diego Pombo Lopez (BA), o VAR do jogo, recomendou a revisão por causa do contato no joelho do lateral-esquerdo.



VAR: Daronco, te recomendo uma revisão para um possível penal.

VAR: Esse é o momento do contato. O atacante (neste caso, Marçal) joga a bola e o defensor atinge a perna do seu adversário com o joelho.

VAR: Tem um contato anterior aqui que você pode até julgar também. A gente não entende que não é um contato faltoso, a gente entende como contato acidental.

Árbitro: Ok, vou voltar com a decisão de tiro penal sem cartão.

O Botafogo perdia a partida por 2 a 1 naquele momento. Alex Telles foi para a cobrança, marcou e garantiu o empate no Mineirão.

Expulsão



O lance do cartão vermelho para David Ricardo aconteceu nos acréscimos da etapa complementar. O zagueiro deu um chutão para frente, mas sua perna atingiu a cabeça de Matheus Henrique. O VAR entendeu que a ação de deixar a sola na chuteira foi proposital.

VAR: Daronco, te recomendo revisão para um possível cartão vermelho. Após jogar a bola, ele deixa a sola da chuteira propositalmente na cabeça do seu adversário.

VAR: Você vê que ele chuta a bola. Depois, propositalmente, ele deixa a trava da chuteira na cabeça do adversário.

Árbitro: Ok. Para mim, tinha sido falta do jogador de azul, mas não é. A falta é do jogador de branco. Eu volto com cartão vermelho e tiro direto a favor do ataque azul.