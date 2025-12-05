Lance do pênalti em MarçalReprodução/CBF
CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo
Os dois lances aconteceram na reta final da partida
Expulsão
David Ricardo se manifesta depois de expulsão em jogo do Botafogo
Zagueiro recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo
Davide valoriza espírito competitivo do Botafogo e destaca manutenção de sequência invicta
Alvinegro empatou com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão
Alex Telles exalta reação do Botafogo e lamenta início ruim: 'Demoramos para entrar no jogo'
Alvinegro sofreu 2 a 0, mas empatou com o Cruzeiro por 2 a 2
Botafogo marca no fim, empata com Cruzeiro e se complica por vaga direta na Libertadores
Glorioso sofre 2 a 0 e consegue reagir. Para garantir a vaga direta, precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia
Textor rebate Lyon por acusações de 'transferências fantasmas'
Clube francês abriu uma investigação interna sobre vendas de jogadores que nunca atuaram
