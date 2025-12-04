Alexander Barboza é zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio- Desde que assumiu o Botafogo, em julho, Davide Ancelotti tem dividido opiniões e ainda não teve sua permanência para 2026 definida. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Alexander Barboza elogiou a metodologia do filho do técnico da seleção brasileira.

"Ele tem uma ideia muito clara. É atacar. Ele quer fazer gol. A gente também gosta de fazer gol, gosta de ganhar jogos. Então, a ideia dele é passada para a gente", disse em entrevista ao canal do YouTube do craque Romário.

Barboza afirmou que o técnico é fã do diálogo e que escuta bastante os jogadores. Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo obteve a classificação para a Libertadores pelo Brasileiro.

"Se a gente não concorda em alguma coisa, a gente fala com ele. Ele entende. Se ele acha que a gente está certo, ele modifica. Se não, ele fala e explica para a gente porque o pensamento dele é o melhor. A gente entende e organiza para fazer coisas desse jeito", concluiu.



