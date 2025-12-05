Luiz Henrique Botafogo x Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores no Estadio Niltos Santos. 14 de Agosto de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Vítor Silva/Botafogo
Luiz Henrique destaca relação de Artur Jorge com Botafogo e acredita em retorno no futuro
Atacante vê técnico identificado com torcida e funcionários do clube
CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo
Os dois lances aconteceram na reta final da partida
David Ricardo se manifesta depois de expulsão em jogo do Botafogo
Zagueiro recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo
Davide valoriza espírito competitivo do Botafogo e destaca manutenção de sequência invicta
Alvinegro empatou com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão
Alex Telles exalta reação do Botafogo e lamenta início ruim: 'Demoramos para entrar no jogo'
Alvinegro sofreu 2 a 0, mas empatou com o Cruzeiro por 2 a 2
Botafogo marca no fim, empata com Cruzeiro e se complica por vaga direta na Libertadores
Glorioso sofre 2 a 0 e consegue reagir. Para garantir a vaga direta, precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia
