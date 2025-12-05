Luiz Henrique Botafogo x Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores no Estadio Niltos Santos. 14 de Agosto de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2025 13:03

Rio - Rei da América em 2024 e ídolo do Botafogo, Luiz Henrique comentou sobre a possível volta de Artur Jorge. Atualmente no Zenit, da Rússia, o atacante destacou a relação do técnico com a torcida e funcionários do clube, que ainda segue com prestígio entre os alvinegros.

"Tenho certeza que um dia ele pode voltar para o Botafogo porque a identidade com funcionários e com os torcedores é muito bonita. É um cara que sempre está ajudando todo mundo no dia a dia. Então, eu tenho certeza que no futuro ele pode voltar para o Botafogo", disse o atacante à "Cazé TV".

O jogador também recordou a sua passagem por General Severiano. O atacante, de 24 anos, atuou apenas uma temporada pelo Botafogo, mas foi o suficiente marcar seu nome na história. Ao todo, foram 55 jogos, 12 gols e seis assistências, sendo um dos pilares nas conquistas do Brasileirão e Libertadores.

"A equipe que a gente se tornou foi muito importante. Por isso conquistamos dois títulos muito importantes. Eu lembro do dia a dia dos funcionários, da comissão técnica e dos amigos que eu criei. Foi uma equipe que eu me identifiquei bastante. E é isso que eu quero sempre levar na minha memória", destacou.