David Ricardo em ação durante Cruzeiro e BotafogoVítor Silva / Botafogo
David Ricardo se manifesta depois de expulsão em jogo do Botafogo
Zagueiro recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para último jogo do ano
Glorioso enfrentará o Fortaleza no próximo domingo (7), no Nilton Santos
Botafogo encaminha renovação de contrato com Marçal até 2026
Lateral-esquerdo tem sido peça importante no Glorioso nesta temporada
Sistema defensivo volta a brilhar e marca mais de 30% dos gols do Botafogo no Brasileirão
Marçal e Alex Telles marcaram os gols no empate com o Cruzeiro
Luiz Henrique destaca relação de Artur Jorge com Botafogo e acredita em retorno no futuro
Atacante vê técnico identificado com torcida e funcionários do clube
CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo
Os dois lances aconteceram na reta final da partida
David Ricardo se manifesta depois de expulsão em jogo do Botafogo
Zagueiro recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.