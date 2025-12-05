David Ricardo em ação durante Cruzeiro e Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2025 08:58

Rio - O zagueiro David Ricardo se manifestou por meio do Instagram depois de ser expulso no empate do Botafogo com o Cruzeiro por 2 a 2 , nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada do Brasileirão. Ele afirmou que deu tudo de si dentro de campo e ressaltou que não quis ser desleal em nenhum momento.

"Acredito sempre nos planos de Jesus! Tenho a consciência limpa e sei que em nenhum momento quis ser desleal ou algo do tipo. Mais uma vez, dei tudo de mim dentro do jogo, em um jogo dificílimo contra um grande adversário. Falta agora o último passo e confio plenamente nos meus companheiros. Tenho certeza que conseguiremos nosso objetivo final. Vamos, Botafogo", escreveu David Ricardo.

Publicação de David Ricardo Reprodução/Instagram @davidricardo

Ele recebeu o cartão vermelho já na reta final de partida. Após dar um chutão, sua perna acertou a cabeça de Matheus Henrique. O árbitro revisou o lance no monitor do VAR e expulsou o zagueiro.

Sem David Ricardo, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (7). O Glorioso vai enfrentar o Fortaleza no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h, pela última rodada do Brasileirão. Atualmente, o time de Davide Ancelotti soma 60 pontos e aparece em sétimo.