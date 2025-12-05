Nesta temporada, Marçal soma quatro gols pelo Botafogo em 18 jogos, 11 como titularVítor Silva / Botafogo
O defensor teve uma passagem curta longe do Botafogo, já que no início de 2024 o clube optou por não estender o acordo. No entanto, o Glorioso voltou atrás e, em seguida, o contratou novamente.
Agora, ele tem se reinventado no esquema tático de Davide Ancelotti. Com o novo treinador, passou a atuar também como zagueiro e tem feito boas partidas quando recebe oportunidades. Na última rodada do Brasileirão, no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, na quinta-feira (4), o lateral fez um dos gols do time.
Marçal chegou ao Botafogo em 2022 sem custos, após ficar livre no mercado. Com a camisa alvinegra, conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, em 2024. Na atual temporada, disputou 18 jogos, sendo 11 como titular, e marcou quatro gols.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.