Nesta temporada, Marçal soma quatro gols pelo Botafogo em 18 jogos, 11 como titularVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marçal está em processo final para renovar com o Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro já encaminhou o contrato para prolongar o vínculo do lateral-esquerdo até o fim de 2026. Para a negociação ser concluída, falta apenas a assinatura do jogador.
Leia mais: Sistema defensivo marca mais de 30% dos gols do Botafogo no Brasileirão

O defensor teve uma passagem curta longe do Botafogo, já que no início de 2024 o clube optou por não estender o acordo. No entanto, o Glorioso voltou atrás e, em seguida, o contratou novamente.

Agora, ele tem se reinventado no esquema tático de Davide Ancelotti. Com o novo treinador, passou a atuar também como zagueiro e tem feito boas partidas quando recebe oportunidades. Na última rodada do Brasileirão, no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, na quinta-feira (4), o lateral fez um dos gols do time.
Confira: Luiz Henrique destaca relação de Artur Jorge com Botafogo e acredita em retorno no futuro

Marçal chegou ao Botafogo em 2022 sem custos, após ficar livre no mercado. Com a camisa alvinegra, conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, em 2024. Na atual temporada, disputou 18 jogos, sendo 11 como titular, e marcou quatro gols.