Davide Ancelotti valorizou a competitividade do Botafogo contra o CruzeiroVitor Silva / Botafogo
Davide valoriza espírito competitivo do Botafogo e destaca manutenção de sequência invicta
Alvinegro empatou com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão
Alex Telles exalta reação do Botafogo e lamenta início ruim: 'Demoramos para entrar no jogo'
Alvinegro sofreu 2 a 0, mas empatou com o Cruzeiro por 2 a 2
Botafogo marca no fim, empata com Cruzeiro e se complica por vaga direta na Libertadores
Glorioso sofre 2 a 0 e consegue reagir. Para garantir a vaga direta, precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia
Textor rebate Lyon por acusações de 'transferências fantasmas'
Clube francês abriu uma investigação interna sobre vendas de jogadores que nunca atuaram
Barboza elogia diálogo do grupo do Botafogo com Davide Ancelotti: 'Tem ideia muito clara'
Argentino defendeu trabalho do técnico italiano
Botafogo tem interesse em lateral-direito da seleção do Uruguai
Jogador, de 21 anos, vem se destacando no seu clube atual
