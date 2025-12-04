Davide Ancelotti valorizou a competitividade do Botafogo contra o Cruzeiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2025 22:30 | Atualizado 04/12/2025 22:54

Rio - O Botafogo segue vivo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro chegou a ver a classificação ficar fora de alcance quando o Cruzeiro abriu 2 a 0, mas reagiu e empatou por 2 a 2 , nesta quinta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão. O técnico Davide Ancelotti valorizou a competitividade do time, que sofreu com desfalques.

"Não é fácil enfrentar o Cruzeiro aqui, é um time muito organizado defensivamente. Não é só hoje, vivemos uma sequência de jogos que o time compete. O time competiu mesmo com vários desfalques. Agora temos um jogo que precisamos ganhar, temos que fazer tudo nas nossas mãos para ficar em quinto. Vamos precisar de todos, da nossa torcida no nosso estádio", disse o italiano.

Jogando fora de casa, o Botafogo não começou bem. Com mais volume, o Cruzeiro abriu o placar aos 15 minutos com Christian. O Alvinegro até tentou reagir e criou boas chances, como uma bola na trave de Barrera e dois chutes de Artur e Cuiabano que foram defendidos por Cássio.

Já na etapa final, o Botafogo melhorou. Porém, cedeu um contra-ataque no início e viu Matheus Pereira ampliar, aos quatro minutos. Mesmo assim, o Alvinegro conseguiu reagir, diminuiu com Marçal, aos 12, e chegou ao empate com Alex Telles, de pênalti, aos 49.

"Jogamos uma primeira etapa um pouco mais conservadora. No gol, tivemos pequenos detalhes. O Cruzeiro é um time que machuca com muito pouco (...) O segundo tempo começou com um gol deles no contra-ataque, foi difícil. O time mostrou muito, muito caráter. Modificamos um pouco a estrutura e jogamos um pouco mais ofensivos, mas foi fundamental a determinação dos jogadores para remontarmos", completou.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 60 pontos e caiu para a sétima colocação. O Alvinegro volta a campo contra o Fortaleza, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão, com chances de conseguir a vaga direta na Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, no mesmo dia e horário, no Maracanã.