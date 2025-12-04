Rio - O Botafogo se complicou, mas ainda segue na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, nesta quinta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão, e foi ultrapassado por Fluminense e Bahia. Christian e Matheus Pereira marcaram os gols do time mineiro, enquanto Marçal e Alex Telles fizeram para os cariocas.
Com o empate, o Botafogo chegou aos 60 pontos e caiu para a sétima colocação. O Alvinegro volta a campo contra o Fortaleza, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão, com chances de conseguir a vaga direta na Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, no mesmo dia e horário, no Maracanã.
Cruzeiro começa melhor e sai na frente do placar
Motivado com a festa da torcida que lotou o Mineirão, o Cruzeiro começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos. Em boa jogada pelo lado direito, Kaiki Bruno levantou a bola na área, Kaio Jorge errou o domínio e Sinisterra aproveitou a sobra para cruzar para Christian completar na segunda trave.
Após o bom início do Cruzeiro, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações e criou duas grandes chances com Artur e Cuiabano, mas o goleiro Cássio apareceu bem e evitou o empate com duas grandes defesas. O time mineiro, por outro lado, sentiu a pressão, mas encontrava espaços para atacar.
Botafogo vacila no início, mas reage no fim
Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado. O Cruzeiro, mais uma vez, começou bem e ampliou o placar aos quatro minutos. Em contra-ataque, Kaio Jorge recebeu na área e chutou cruzado, mas Raúl defendeu e deu rebote. Na sobra, Matheus Pereira aproveitou e estufou as redes.
Apesar do balde de água fria ainda no começo da etapa final, o Botafogo não se abateu. O Alvinegro reagiu rápido e diminuiu o placar com Marçal, de cabeça, aos 12 minutos, e deixou o jogo aberto. O Glorioso quase empatou com Arthur Cabral, aos 28, mas Cássio fez um milagre e evitou o empate.
Após os 30 minutos, o jogo ficou morno e com poucas emoções. O Cruzeiro tentou administrar o placar, enquanto o Botafogo tentou encontrar meios de buscar o empate. Nos acréscimos, Marçal foi derrubado por Kaiki Bruno na área. O árbitro marcou pênalti após revisar no VAR, e Alex Telles converteu.
Cruzeiro 2 x 2 Botafogo
Brasileirão - 37ª rodada Data: 04/12/2025 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG) Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Bolasie); Sinisterra (Eduardo) e Kaio Jorge (Arroyo). Técnico: Leonardo Jardim Botafogo: Raul; Vitinho (Kauan Toledo), Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Allan (Newton), Marlon Freitas e Jordan Barrera (Kadir); Artur, Cuiabano (Montoro) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS) VAR: Diego Pombo Lopez (BA) Gols: Christian, 15'/1ºT (1-0); Matheus Pereira, 4'/2ºT (2-0); Marçal, 12'/2ºT (2-1); Alex Telles, 49'/2ºT (2-2) Cartões amarelos: Cássio, Lucas Silva (CRU); Allan, Barrera (BOT) Cartões vermelhos: David Ricardo (BOT)
