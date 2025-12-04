Alex Telles fez o gol de empate do Botafogo com o Cruzeiro - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles fez o gol de empate do Botafogo com o CruzeiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2025 22:00 | Atualizado 04/12/2025 22:09

Rio - O Botafogo se complicou na briga por vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro empatou com o Cruzeiro por 2 a 2 , nesta quinta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão, e conseguiu um ponto importante para se manter vivo na disputa com Fluminense e Bahia. O lateral-esquerdo Alex Telles lamentou a desatenção no início, mas valorizou a reação alvinegra.

"Demoramos para entrar no jogo. Tivemos mais coragem para jogar após sofrer o gol. Não pode deixar tomar o gol para começar a jogar. No segundo tempo conseguimos se adaptar. Exaltar nossa reação. Nosso compromisso é sempre com a vitória, o Botafogo merece vencer sempre. Não era o que nós queríamos, mas aqui é um estádio difícil e esse ponto foi difícil de conquistar", disse.

Jogando fora de casa, o Botafogo não começou bem. Com mais volume, o Cruzeiro abriu o placar aos 15 minutos com Christian. O Alvinegro até tentou reagir e criou boas chances, como uma bola na trave de Barrera e dois chutes de Artur e Cuiabano que foram defendidos por Cássio, que foi um dos destaques da partida.

Já na etapa final, o Botafogo melhorou. Porém, cedeu um contra-ataque no início e viu Matheus Pereira ampliar, aos quatro minutos. Mesmo assim, o Alvinegro conseguiu reagir, diminuiu com Marçal, aos 12, e chegou ao empate com Alex Telles, de pênalti, aos 49. O lance gerou reclamação dos mineiros, já que o árbitro Anderson Daronco mudou a opinião após rever o lance no VAR.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 60 pontos e caiu para a sétima colocação. O Alvinegro volta a campo contra o Fortaleza, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão, com chances de conseguir a vaga direta na Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, no mesmo dia e horário, no Maracanã.