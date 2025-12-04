John Textor é dono da SAF do Botafogo - Divulgação / Lyon

Publicado 04/12/2025 19:00

Rio - John Textor se manifestou pela primeira vez após se tornar alvo de uma investigação interna do Lyon, da França. O clube investiga as "transferências fantasmas" feitas pelo empresário americano e dono da SAF do Botafogo, envolvendo o zagueiro Jair, o meia Savarino e os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique, que nunca atuaram pelo clube francês.

Em nota oficial publicada nesta quinta-feira (4), o empresário afirmou que há transparência nas contas da Eagle Football sobre as vendas dos jogadores. Além disso, John Textor explicou que Luiz Henrique e Igor Jesus não puderam jogar devido a uma decisão da DNCG (Direção Nacional de Controle e Gestão, da França).

"Os direitos dos jogadores nunca retornaram ao Botafogo pois, sem seu consentimento, as transferências não se concluíram. Portanto, todos os direitos econômicos futuros permanecem com o Lyon, que recebeu integralmente as receitas de transferências finais para Zenit, Nottingham Forest e Atlético de Madrid", explicou o empresário.

Textor também esclareceu os valores das transferências entre Botafogo e Lyon. O empresário americano revelou que o Alvinegro enviou 146 milhões de euros, sendo 80 milhões de euros referente à venda de jogadores. O clube francês enviou 42 milhões de euros de volta e, neste momento, deve cerca de 35 milhões.