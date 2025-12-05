Alex Telles fez o gol de empate do Botafogo com o Cruzeiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2025 13:30

Rio - Na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo empatou com o Cruzeiro por 2 a 2 , nesta última quinta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão, e viu a estrela dos defensores brilhar novamente. Com os gols de Marçal e Alex Telles, o sistema defensivo do Alvinegro foi responsável por mais de 30% dos gols do time no campeonato, de acordo com o "R10 Score".

Em meio a dificuldade dos centroavantes, os defensores têm brilhado e marcaram 17 dos 53 gols do Botafogo no Brasileirão. Responsável pelo gol de empate, Alex Telles marcou pela quinta vez e igualou Cuiabano como o artilheiro do time, ao lado de Artur. Já Marçal, por sua vez, fez o seu quarto gol no campeonato. O zagueiro, aliás, ainda sofreu o pênalti convertido pelo camisa 13 nos acréscimos da partida.

Somente Alex Telles, Cuiabano e Marçal marcaram 14 dos 17 gols dos defensores do Botafogo no Brasileirão. Os outros três foram marcados por Vitinho, Mateo Ponte e David Ricardo. O zagueiro, no entanto, não tem chances de aumentar sua marca no campeonato, já que foi expulso nos acréscimos e terá que cumprir suspensão contra o Fortaleza.

Com o empate com o Cruzeiro, o Botafogo chegou aos 60 pontos, mas caiu para o sétimo lugar. Para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Alvinegro precisa vencer o Fortaleza, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo dia e horário, no Maracanã.