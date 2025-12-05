Torcida do Botafogo faz festa nas arquibancadas do Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Torcida do Botafogo faz festa nas arquibancadas do Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2025 21:57

Rio - O Botafogo informou que mais de 17 mil torcedores já garantiram ingresso para o duelo com o Fortaleza, no próximo domingo (7). A partida será às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer pelo sonho de conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.

De acordo com o clube, a Leste Superior e a Oeste Inferior são os setores mais ocupados até aqui - 82% e 60%, respectivamente. A Norte já tem 22% das entradas vendidas e, a Leste Inferior, 34%.

Leia mais: Luiz Henrique destaca relação de Artur Jorge com o Botafogo

Para alcançar a classificação direta ao torneio continental, o Botafogo terá que ganhar e torcer por um empate no duelo entre Fluminense e Bahia, no Maracanã, nos mesmos dia e horário. Assim, terminaria a competição na quinta colocação.

Caso o Glorioso empate, precisará de uma vitória do rival carioca para ficar com a sexta posição. A depender do campeão da Copa do Brasil, o G-5 vira G-6. Dessa forma, o Alvinegro também garantiria a vaga. E, se perder, ficará em sétimo e disputará as fases preliminares.

Leia mais: CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo

Situação na tabela