Danilo se machucou ainda no primeiro tempo de Botafogo x Grêmio - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2025 20:15

Rio - O Botafogo tentou, mas não conseguiu concluir a recuperação de Danilo antes do último jogo da temporada. O volante, que se machucou na vitória sobre o Grêmio no último dia 11, não conseguiu se recuperar antes do jogo contra o Fortaleza, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão.

Nos últimos dias, Danilo intensificou o processo de recuperação para tentar ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti, mas não adiantou. O departamento médico decidiu que era melhor preservá-lo para evitar agravar a lesão e prejudicá-lo no início da próxima temporada. Vale lembrar que, a partir de 2026, a CBF vai estrear o novo calendário.

Sem Danilo, Davide Ancelotti deve escolher entre Allan e Newton para jogar ao lado de Marlon Freitas no meio-campo. O treinador italiano, inclusive, testou Newton na zaga ao lado de Marçal durante os treinos nos últimos dias, já que tem desfalques também na defesa. Gabriel Bahia e Marquinhos são outras opções para o setor.

Em sétimo lugar com 60 pontos, o Botafogo ainda disputa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer o Fortaleza e torcer por empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo horário, no Maracanã.