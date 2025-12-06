Danilo se machucou ainda no primeiro tempo de Botafogo x GrêmioVítor Silva / Botafogo
Danilo evolui em recuperação, mas só volta a jogar pelo Botafogo em 2026
Volante não se recuperou antes do último compromisso da temporada
Danilo evolui em recuperação, mas só volta a jogar pelo Botafogo em 2026
Volante não se recuperou antes do último compromisso da temporada
Davide tem dor de cabeça com desfalques, faz testes na defesa e pode improvisar
Treinador italiano tem problema para definir escalação para último jogo do Brasileirão
Botafogo acredita em valorização de Montoro e Barrera, e planeja manter dupla em 2026
Alvinegro aposta em retorno técnico dos jovens e usará a Libertadores de vitrine
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para último jogo do ano
Glorioso enfrentará o Fortaleza no próximo domingo (7), no Nilton Santos
Botafogo encaminha renovação de contrato com Marçal até 2026
Lateral-esquerdo tem sido peça importante no Glorioso nesta temporada
Sistema defensivo volta a brilhar e marca mais de 30% dos gols do Botafogo no Brasileirão
Marçal e Alex Telles marcaram os gols no empate com o Cruzeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.