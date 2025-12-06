Davide Ancelotti é técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 06/12/2025 13:30

Rio - Na briga pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. Porém, o Alvinegro terá desfalques importantes para a despedida da temporada e pode ter novidades na escalação.

O maior problema é a defesa. Sem Alexander Barboza, Bastos e Kaio Pantaleão por causa de lesões, o técnico Davide Ancelotti ainda perdeu David Ricardo, suspenso. Assim, o treinador, que já estava recorrendo a improvisação de Marçal, pode improvisar mais uma peça e chegou a testar Newton na zaga.

No últimos treinos, o treinador italiano também testou Gabriel Bahia e Marquinhos na zaga ao lado de Marçal. Com isso, Davide Ancelotti tem dúvidas para definir a escalação e só decidirá o companheiro de Marçal no dia da partida. Existe ainda a expectativa por Barboza, que é dúvida.

Além dos desfalques no sistema defensivo, o Botafogo também tem ausências importantes na frente. Savarino, por exemplo, só volta a jogar em 2026. Joaquín Correa também se recupera de problema físico e é dúvida. Por outro lado, Santi Rodríguez e Jeffinho voltam a ficar à disposição.

Em sétimo lugar com 60 pontos, o Botafogo ainda disputa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer o Fortaleza e torcer por empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo horário, no Maracanã.