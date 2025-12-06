Montoro - Vitor Silva/Botafogo

MontoroVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2025 11:00 | Atualizado 06/12/2025 13:45

Rio - Em meio a queda de braço entre John Textor e a Eagle Football, o Botafogo já se planeja para 2026. Apesar da necessidade de conseguir aumentar o caixa, o Alvinegro não pensa em negociar Alvaro Montoro e Jordan Barrera no primeiro semestre da próxima temporada, de acordo com o "ge".

O Botafogo entende que uma venda imediata só acontecerá diante de propostas consideradas muito acima da curva. O Alvinegro pretende vender os jovens apenas por valores "compatíveis" com status de promessas do futebol sul-americano. Há confiança na valorização e retorno técnico dos jogadores.

Além disso, o Botafogo acredita que o mercado europeu estará mais aquecido na janela do meio do ano. A participação na Libertadores também é vista como uma vitrine para os jovens. Portanto, o primeiro semestre será fundamental para ambos ganharem sequência.

O Botafogo entra em campo pela última vez neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. Em sétimo lugar com 60 pontos, o Alvinegro ainda disputa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo horário, no Maracanã.