O Botafogo se complicou na luta para terminar no G-5 do Brasileirão, enquanto o Fluminense, quinto colocado, passou a depender de si. Com o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, o Glorioso caiu para sétimo e agora precisa fazer sua parte e ainda torcer contra o Tricolor e o Bahia, que fazem o confronto direto no encerramento do campeonato.
A conta é simples para definir o quinto colocado, que se garante na fase de grupos da Libertadores de 2026. Com 61 pontos, o Fluminense só precisa vencer no Maracanã, domingo às 16h. Se perder, será ultrapassado pela equipe baiana, que tem 60 e garantiria o quinto lugar.
Em caso de empate, o time de Zubeldía fica à frente dos comandados de Rogério Ceni, mas ambos podem ser ultrapassados pelo Botafogo, que tem 60 pontos. Para isso, o Glorioso precisa vencer em casa o Fortaleza, que luta contra o rebaixamento mas vem de quatro vitórias seguidas.
Para Bahia e Botafogo, ficar no G-5 não é a única chance de evitar a pré-Libertadores. Assim como o Fluminense, que tem a outra possibilidade, via Copa do Brasil. Afinal, está na semifinal, contra o Vasco, e se for campeão também garante a vaga na fase de grupos.
E no caso do Tricolor terminar em quinto e ser campeão da Copa do Brasil (ou o Cruzeiro), o Brasileirão viraria G-6. Aí, o sexto colocado na tabela também terá vaga direta nos grupos do torneio continental