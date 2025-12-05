Metehan Baltaci, jogador do Galatasaray, é suspeito de ter apostado em alguns jogos através de uma terceira pessoa - AFP

Publicado 05/12/2025 09:31

A Justiça da Turquia ordenou nesta sexta-feira (5) a detenção de 46 pessoas, incluindo 29 jogadores de futebol, no âmbito de uma investigação sobre apostas relacionadas com partidas, anunciou a Procuradoria de Istambul.

Vinte e sete jogadores são suspeitos de apostas em partidas de sua própria equipe, segundo a Procuradoria.

Um dos detidos é Metehan Baltaci, jogador do Galatasaray, atual tricampeão da Turquia. Mert Hakan Yandas, jogador do Fenerbahçe, outro grande clube de Istambul, é suspeito de ter apostado em diversos jogos por meio de uma terceira pessoa.

A Justiça também ordenou a detenção dos presidentes de dois clubes suspeitos de "tentativa de influenciar o resultado" de uma partida da terceira divisão durante a temporada 2023-2024.

Trinta e cinco das 46 pessoas procuradas foram detidas até o momento. A investigação da Procuradoria de Istambul, que abala o futebol turco, já havia provocado, no início de novembro, a detenção de seis árbitros e do presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão.

A Federação Turca de Futebol (TFF), que afirma querer "limpar" o futebol do país, suspendeu quase 150 árbitros considerados culpados de terem apostado em jogos.

Vinte e cinco jogadores da primeira divisão e quase 1.000 da segunda, terceira e quarta divisões também foram suspensos por até 12 meses.