Troféu da Copa do Mundo: sorteio dos grupos definirá o caminho da seleção brasileira pelo hexa - Yasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 05/12/2025 08:20

Estados Unidos - O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontecerá nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), em Washington. Esta será a primeira edição do torneio com 48 seleções.

Os torcedores contarão com várias opções para assistir ao sorteio. Afinal, TV Globo, SporTV, GE TV, SBT, Cazé TV, NSports e FIFA+ vão transmitir o evento. Os horários e locais das partidas serão conhecidos apenas no sábado.

Veja os potes

Pote 1 - Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha.



Pote 2 - Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; Coreia do Sul; Equador; Áustria; Austrália.



Pote 3 - Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul.



Pote 4 - Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 da repescagem mundial.

REPESCAGEM MUNDIAL

Caminho 1: Nova Caledônia x Jamaica -> vencedor enfrenta a República Democrática do Congo.

Caminho 2: Bolívia x Suriname -> vencedor enfrenta o Iraque.

REPESCAEM EUROPEIA

Caminho A: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Caminho B: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia

Caminho C: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo

Caminho D: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda

Canadá, Estados Unidos e México estão no pote 1 porque são os três países-sede. As demais seleções foram distribuídas de acordo com o ranking da Fifa. Seis vagas seguem em aberto e são de equipes que disputam a repescagem - elas estão no pote 4.

Os países-sede vão ser identificados por bolas de cores diferentes e serão automaticamente posicionados em: A1 (México ― bola verde); B1 (Canadá ― bola vermelha); e D1 (EUA ― bola azul).

Para garantir mais equilíbrio, a Fifa definiu a seguinte restrição: "a seleção mais bem ranqueada (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas em caminhos opostos, e o mesmo princípio se aplicará à terceira (França) e à quarta (Inglaterra). Isso garante que, caso vençam seus grupos, as duas seleções mais bem ranqueadas não se enfrentem antes da final", diz um trecho do comunicado da entidade.

Os grupos não poderão ter mais de um time da mesma confederação, com exceção da Europa, que terá 16 seleções classificadas. Dessa forma, cada grupo deve ter pelo menos uma e, no máximo, duas equipes da Uefa.