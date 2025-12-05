Lance do jogo entre Fluminense e BahiaLucas Merçon/Fluminense
Último adversário do Fluminense no Brasileirão 2025 vive jejum fora de casa
O Tricolor vai enfrentar o Bahia no próximo domingo (7), a partir das 16h, no Maracanã
Canobbio e Thiago Silva retornam e serão titulares no Fluminense contra o Bahia
Tricolor precisa vencer para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026
Fluminense pode alcançar melhor público da temporada em confronto direto no Brasileirão
Tricolor enfrenta o Bahia, neste domingo (7), no Maracanã
Fluminense vive expectativa por casa cheia em jogo decisivo contra o Bahia
Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo (7)
Fluminense contrata promessa de 17 anos que atuou no futebol espanhol
José Emanuel pertencia ao Resende e vai atuar na categoria sub-20
Palmeiras deve entrar na disputa com o Fluminense por zagueiro Nino
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato com o Zenit até junho de 2028
