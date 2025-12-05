Lance do jogo entre Fluminense e BahiaLucas Merçon/Fluminense

Rio - O Fluminense depende apenas de si para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores e terá pela frente um confronto direto com o Bahia, que vive um longo jejum fora de casa. As duas equipes vão medir forças no próximo domingo (7), a partir das 16h, no Maracanã, em jogo da última rodada do Brasileirão de 2025.
O último triunfo do Esquadrão como visitante na temporada aconteceu no dia 3 de setembro. Naquela ocasião, o Bahia goleou o Confiança por 4 a 1, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste. Desde então, considerando Brasileirão e Copa do Brasil, são três empates e seis derrotas.
Já levando em conta apenas o Campeonato Brasileiro, o último triunfo veio no dia 16 de agosto, quando a equipe de Rogério Ceni bateu o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 1.
Por outro lado, o Fluminense tem 100% de aproveitamento como mandante sob o comando de Luis Zubeldía. São oito jogos e oito vitórias com o treinador. A única derrota no Maracanã com o argentino foi para o Vasco, mas o mando era do Cruz-Maltino.
O Fluminense soma 61 pontos e aparece em quinto na tabela. Já o Bahia tem 60 e ocupa a sexta posição. Portanto, se vencer o Esquadrão, o Tricolor Carioca permanece no G-5 e garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
O cenário ficou favorável com o tropeço do Botafogo, que empatou com o Cruzeiro e está em sétimo. O Alvinegro tem 60 pontos e agora só pode chegar aos 63. Já o Flu pode alcançar os 64.
