Nino com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Nino com a camisa do Zenit Divulgação / Zenit

Publicado 04/12/2025 19:20

Rio - Na tentativa de repatriar o zagueiro Nino, de 28 anos, o Fluminense deverá ter um concorrente de peso. De acordo com informações da "Itatiaia", o Palmeiras deseja a contratação do jogador para a próxima temporada e vê como fundamental investimentos para a defesa.

Nino já teria comunicado ao Zenit, da Rússia, que gostaria de deixar o clube. Além de um retorno ao futebol brasileiro, o zagueiro pode receber propostas de equipe do futebol da Europa. Ele tem contrato com o Zenit até junho de 2028.

A equipe russa desejaria receber algo em torno de 8 a 10 milhões de euros (cerca de R$ 49,47 milhões a R$ 61,84 milhões) pelo zagueiro brasileiro. O Zenit desembolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na época) em 2024 para tirá-lo do clube carioca.

No total, Nino entrou em campo em 64 jogos, anotou três gols e deu uma assistência, atuando pelo Zenit. Ele conquistou uma Liga da Rússia e uma Taça da Rússia.