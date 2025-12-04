Cano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense contrata promessa de 17 anos que atuou no futebol espanhol
José Emanuel pertencia ao Resende e vai atuar na categoria sub-20
Palmeiras deve entrar na disputa com o Fluminense por zagueiro Nino
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato com o Zenit até junho de 2028
Ganso retorna bem e dá nova alternativa para Zubeldía durante jogos do Fluminense
Apoiador, de 35 anos, entrou nos últimos dois jogos
Cano volta a treinar com bola e avança na recuperação de lesão no joelho
Argentino fez trabalhos separado do elenco
Fluminense tem dilema para a última rodada do Brasileirão
Com confronto direto com Bahia na quarta, Tricolor também tem o clássico com o Vasco, na quinta
Zubeldía iguala Renato Gaúcho em vitórias pelo Fluminense no Brasileirão
Tricolor venceu pela primeira vez como visitante sob o comando do treinador argentino
