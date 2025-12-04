Cano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Cano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/12/2025 16:54

Rio- Em recuperação de uma lesão no joelho direito, Germán Cano avançou mais um passo nesta quinta-feira (4). O atacante argentino realizou atividades com bola no campo do CT Carlos Castilho, separado do elenco, sob supervisão do departamento médico do clube.

A última vez que o atacante entrou em campo foi no duelo contra o Ceará, em 29 de outubro. A expectativa é que Cano esteja à disposição para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, marcada para os dias 11 e 14 de dezembro. Esta foi a primeira vez em semanas que o argentino conseguiu treinar com a bola no gramado.

O Fluminense retomou os treinos no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (4). O time enfrenta o Bahia pela última rodada do Brasileirão neste domingo (7).

Fora de casa, o Tricolor venceu o Grêmio na última terça-feira e segue na luta por uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Com isso, o elenco teve folga na quarta-feira (3) e seguirá treinando diariamente até sábado.