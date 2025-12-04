Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense vive grande momento no fim de temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/12/2025 14:13

O Fluminense chega ao fim de temporada com duas chances de ir para a fase de grupos da Libertadores. A que está mais próxima é pelo G-5 do Brasileirão, mas o título da Copa do Brasil é o grande objetivo em dezembro, o que deixa a comissão técnica em um dilema para o fim de semana.

Como a primeira partida da semifinal do torneio de mata-mata é na quinta-feira (11), contra o Vasco, o Tricolor tem uma decisão importante a tomar. Afinal, deve poupar titulares ou ir com força máxima no confronto direto com o Bahia, domingo, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão?



Além do risco de lesão e o desagaste físico de fim de temporada, há a preocupação com uma sequência de jogos decisivos. Isso porque o Fluminense não terá descanso até uma eventual final de Copa do Brasil, com jogos a cada três dias.



"Agora vem o Bahia. Depois, temos a semifinal (da Copa do Brasil). Tenho que atender essa partida imediata. O torcedor, o presidente, eu. Todos querem a partida imediata. Assim, vamos pensar no Bahia", desconversou Zubeldía após a vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre.



Para garantir a vaga direta nos grupos da Libertadores, o Fluminense precisa vencer o Bahia, apesar de ainda depender do resultado do Botafogo nesta quinta, no encerramento da 37ª rodada. Ainda assim, alguns titulares mais desgastados podem receber um descanso, a depende da avaliação nos próximos dias. Uma certeza é a volta de Canobbio, que cumpre suspensão contra o Vasco.