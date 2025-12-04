Ganso abraça Canobbio em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Ganso retorna bem e dá nova alternativa para Zubeldía durante jogos do Fluminense
Apoiador, de 35 anos, entrou nos últimos dois jogos
Ganso retorna bem e dá nova alternativa para Zubeldía durante jogos do Fluminense
Apoiador, de 35 anos, entrou nos últimos dois jogos
Cano volta a treinar com bola e avança na recuperação de lesão no joelho
Argentino fez trabalhos separado do elenco
Fluminense tem dilema para a última rodada do Brasileirão
Com confronto direto com Bahia na quarta, Tricolor também tem o clássico com o Vasco, na quinta
Zubeldía iguala Renato Gaúcho em vitórias pelo Fluminense no Brasileirão
Tricolor venceu pela primeira vez como visitante sob o comando do treinador argentino
Atacante do Fluminense, Soteldo não fazia dois gols em um mesmo jogo há seis anos
Venezuelano foi protagonista de vitória em Porto Alegre
CBF divulga análise do VAR em primeiro gol do Fluminense sobre o Grêmio
Lance ajustado gerou reclamação do Tricolor Gaúcho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.