Ganso abraça Canobbio em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 04/12/2025 18:20

Rio - Um dos grandes ídolos da história recente, o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 35 anos, retornou ao Fluminense na reta final da temporada. Com apenas dois jogos e poucos minutos em campo com Zubeldía, o camisa 10 já mostrou que pode entregar possibilidades diferentes ao técnico dependendo das circunstâncias da partida.

Na vitória elástica contra o São Paulo, Ganso entrou com a partida resolvida e descolou um belo passe para Soteldo invadir a área e serviu Serna, que deu números finais à goleada por 6 a 0. O camisa 10 mostrou a categoria e a visão de jogo de sempre.

Contra o Grêmio, Ganso entrou com o Fluminense sendo pressionado pelo clube gaúcho nos últimos 20 minutos. O camisa 10 mostrou boa desenvoltura, marcando e também segurando o jogo para ajudar o Tricolor do Rio a segurar o resultado e conquistar mais três pontos.

Em uma temporada com muitos problemas físicos, Ganso perdeu a titularidade com a chegada de Lucho Acosta, que vive grande fase. Porém, mesmo sem começar jogando, o camisa 10 pode ser importante para o Fluminense na última rodada do Brasileiro e na reta final da Copa do Brasil.