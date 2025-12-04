José Emanuel foi contratado pelo FluminenseRaphael Torres / Resende
Fluminense contrata promessa de 17 anos que atuou no futebol espanhol
José Emanuel pertencia ao Resende e vai atuar na categoria sub-20
Fluminense vive expectativa por casa cheia em jogo decisivo contra o Bahia
Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo (7)
Último adversário do Fluminense no Brasileirão 2025 vive jejum fora de casa
O Tricolor vai enfrentar o Bahia no próximo domingo (7), a partir das 16h, no Maracanã
Palmeiras deve entrar na disputa com o Fluminense por zagueiro Nino
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato com o Zenit até junho de 2028
Ganso retorna bem e dá nova alternativa para Zubeldía durante jogos do Fluminense
Apoiador, de 35 anos, entrou nos últimos dois jogos
Cano volta a treinar com bola e avança na recuperação de lesão no joelho
Argentino fez trabalhos separado do elenco
