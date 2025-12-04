José Emanuel foi contratado pelo FluminenseRaphael Torres / Resende

Rio - De olho no futuro, o Fluminense acertou a contratação de uma nova promessa para a sua categoria de base. José Emanuel, de 17 anos, pertencia ao Resende e assinou contrato profissional com o Tricolor até dezembro de 2026, de acordo com o "Lance".
O jovem meio-campista chegou a realizar um período de 15 dias de testes no Villarreal. José Emanuel recebeu o convite para participar das atividades na base espanhola após o diretor de captação do clube, Jorge de Cozár, viajar para o Brasil e vê-lo em ação.
José Emanuel teve participação fundamental na conquista do Campeonato Carioca A2 Sub-17 em 2025. O jovem, inclusive, foi observado por Jorge de Cozár durante a competição. Em nota, o Resende se despediu do meio-campista e confirmou a sua ida para o Fluminense.
"José Emanuel inicia um novo capítulo da carreira no Fluminense, levando consigo o legado da formação na Pelé Academia e o orgulho de representar o trabalho de excelência realizado na base do Resende FC. O clube deseja sucesso ao atleta e celebra mais uma grande oportunidade gerada pelo seu processo de desenvolvimento de jovens talentos", publicou.