Torcida do Fluminense será determinante na luta por vaga direta na Libertadores - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 05/12/2025 19:30 | Atualizado 05/12/2025 19:41

Rio - O Fluminense terá o apoio da torcida contra o Bahia, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. O jogo ganhou clima de decisão após se tornar um confronto direto por vaga na fase de grupos da Libertadores em 2026. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Os setores Sul e Leste Inferior estão esgotados. O Setor Norte foi aberto.

Em quinto lugar com 61 pontos, o Fluminense depende apenas de si para garantir a vaga direta. O Tricolor precisa vencer para confirmar o seu lugar na fase de grupos da Libertadores em 2026. Mesmo em caso de tropeço, pode conseguir o feito. Neste cenário, precisaria torcer por um tropeço do Botafogo, que encara o Fortaleza, no mesmo horário, no Nilton Santos.

O Fluminense tem 100% de aproveitamento como mandante sob o comando de Luis Zubeldía. Desde a chegada do técnico, foram oito jogos como mandante no Maracanã e oito vitórias. Nesta sequência, o Tricolor venceu clássicos contra Botafogo e Flamengo, além do Mirassol, sensação da edição. Ou seja, basta repetir qualquer um dos últimos oito resultados em casa.

Em sexto lugar com 60 pontos, o Bahia também depende apenas de si para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Entretanto, para superar o Fluminense no Maracanã, o Esquadrão de Aço precisará lidar com a irregularidade fora de casa. Afinal, até aqui, são nove derrotas em 18 jogos como visitante, além de seis empates e apenas três derrotas.

É a segunda vez no ano em que Fluminense e Bahia se enfrentam com clima de decisão no Maracanã. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Fonte Nova. Porém, a decisão aconteceu no Maracanã, onde o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Canobbio, de pênalti, e Thiago Silva, para avançar à semifinal.