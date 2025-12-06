Torcida do Fluminense deve ir em peso no Maracanã para o jogo contra o Bahia - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 06/12/2025 10:30

Rio - O Fluminense vive a expectativa de alcançar o seu melhor público na temporada. Em confronto direto na disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor recebe o Bahia, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Os setores Sul e Leste Inferior estão esgotados. O setor Norte foi aberto.

Sem considerar clássicos, o melhor público do Fluminense foi contra o próprio Bahia, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, 48.669 torcedores acompanharam a vitória por 2 a 0, que garantiu a vaga na semifinal. Já no Brasileirão, o melhor público foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, quando registrou 46.172 pessoas.



Para o jogo contra o Bahia pela última rodada do Brasileirão, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que ultrapasse a marca de 50 mil. Somente com os ingressos vendidos de forma antecipada, este já seria o sétimo melhor público do Fluminense na temporada. Sem considerar os clássicos, seria a quinta melhor marca.

Na temporada, o Fluminense tem média de 27.870 torcedores por jogo. Já no Brasileirão, a média é de 27.981 por partida, a nona melhor marca do campeonato. O número é o menor pós-pandemia. Sem considerar o período em que os estádios estavam com portões fechados ou com capacidade reduzida, é a menor marca desde 2019.

Maiores públicos do Fluminense em 2025:

1º - Fluminense 2x1 Flamengo (Brasileirão): 69.591

2º - Fluminense 2x0 Bahia (Copa do Brasil): 48.669

3º - Fluminense 2x1 Vasco (Brasileirão): 46.177

4º - Fluminense 1x0 Santos (Brasileirão): 46.172

5º - Fluminense 0x2 Cruzeiro (Brasileirão): 45.681

6º - Fluminense 1x1 Lanús (Sul-Americana): 43.742

7º - Fluminense 1x2 Flamengo (Carioca): 39.120

8º - Fluminense 0x0 Flamengo (Carioca): 37.838

9º - Fluminense 2x0 América de Cali (Sul-Americana): 36.368

10º - Fluminense 2x0 Once Caldas (Sul-Americana): 33.688