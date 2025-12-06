Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela do BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía terá retornos importantes para encarar o Bahia: Canobbio e Thiago Silva. A dupla estará à disposição e será titular no jogo deste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã.
O atacante uruguaio cumpriu suspensão diante do Grêmio e, agora, retomará seu lugar na escalação. Já o capitão havia sido poupado pela comissão técnica. Outra novidade deve ser Hércules, que tende a começar na vaga de Nonato.

Sendo assim, o provável time é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.
O Fluminense precisa vencer para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Neste momento, soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela.