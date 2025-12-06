Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela do Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela do BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/12/2025 19:41

Rio - Técnico do Fluminense , Luis Zubeldía terá retornos importantes para encarar o Bahia: Canobbio e Thiago Silva. A dupla estará à disposição e será titular no jogo deste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã.