Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela do BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC
O atacante uruguaio cumpriu suspensão diante do Grêmio e, agora, retomará seu lugar na escalação. Já o capitão havia sido poupado pela comissão técnica. Outra novidade deve ser Hércules, que tende a começar na vaga de Nonato.
Sendo assim, o provável time é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.
O Fluminense precisa vencer para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Neste momento, soma 61 pontos e ocupa a quinta posição na tabela.
