Jogadores do Manchester City celebram gol marcado sobre o Sunderland, no Etihad StadiumDarren Staples / AFP
A rodada ficou ainda mais favorável ao City porque o Arsenal acabou derrotado pelo Aston Villa, permitindo a aproximação na tabela. Os Gunners seguem com 33 pontos, enquanto o City chegou a 31. O Aston Villa aparece logo atrás, com 30, enquanto o Chelsea, que voltou a tropeçar, estacionou nos 25 e se distancia cada vez mais da briga pelo título.
Diante do Sunderland, o City dominou as ações desde o início. A equipe de Guardiola controlou 67% da posse, finalizou mais e construiu um primeiro tempo de domínio total. Rúben Dias abriu o placar com um belo chute de fora da área, e Gvardiol ampliou ao completar de cabeça após cobrança de escanteio.
No segundo tempo, o ritmo seguiu forte. Doku acertou a trave em jogada individual, e Xhaka respondeu da mesma forma pelo Sunderland. Ainda assim, o City manteve o controle e chegou ao terceiro gol aos 20 minutos: Cherki driblou o marcador, cruzou de letra, e Foden completou de cabeça para fechar a vitória.
Outros jogos
O Bournemouth chegou a balançar a rede com Semenyo no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Em geral, os anfitriões criaram as melhores chances e obrigaram o goleiro Sánchez a evitar uma derrota azul.
Quem deixou sua marca na rodada foi o Newcastle, que venceu o Burnley por 2 a 1. O grande protagonista foi o brasileiro Bruno Guimarães, autor de um gol olímpico que arrancou aplausos no St. James’ Park. Com a vitória, os Magpies chegaram aos 22 pontos e começam a olhar com mais atenção para a zona de classificação às competições europeias.
Outro brasileiro que costuma figurar nas convocações de Carlo Ancelotti também brilhou na rodada. Richarlison marcou um dos gols da vitória do Tottenham por 2 a 0, em casa, sobre o Brentford, ajudando os Spurs a chegarem aos 22 pontos.
