Ferran Torres celebra hat-trick pelo Barcelona - Cristina Quicler / AFP

Publicado 06/12/2025 18:53

O Barcelona venceu o Betis por 5 a 3 neste sábado (6), no Benito Villamarín, em duelo movimentado pela 15ª rodada da La Liga. Ferran Torres marcou três gols, enquanto Lamine Yamal e Bardghji completaram o placar para os catalães. Antony, ex-São Paulo, deixou o dele pelo lado anfitrião.

O resultado consolida a fase ascendente do Barça, que chega à sexta vitória consecutiva e abre quatro pontos na liderança, chegando a 40, contra 36 do vice-líder Real Madrid, que ainda joga neste domingo contra o Celta de Vigo. O Betis, apesar da boa campanha, permanece em quinto lugar, com 24.

O Betis começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos. Fornals finalizou na pequena área, a bola desviou em Balde e sobrou para Antony, que girou e marcou de pé direito. Mas a resposta do Barcelona foi imediata.

Aos dez, Bardghji acionou Koundé, que cruzou para Ferran Torres empatar com desvio preciso. Dois minutos depois, Bardghji voltou ao protagonismo ao cruzar para Ferran acertar um voleio espetacular, virando a partida.

O domínio catalão cresceu, e aos 30 o próprio Bardghji marcou com finalização colocada. Ferran ainda completou o hat-trick aos 39, após giro e chute que desviou na marcação.

O segundo tempo manteve o ritmo forte. Aos 13, Lamine Yamal converteu pênalti, ampliando para 5 a 1. O Betis tentou reagir e diminuiu aos 39, quando Llorente completou desvio de Abde após escanteio.

Aos 44, Cucho Hernández marcou de pênalti, colocando o Betis de volta no jogo, mas já era tarde. O Barcelona administrou os instantes finais e confirmou uma vitória importante para manter vantagem na liderança.