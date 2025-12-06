Ferran Torres celebra hat-trick pelo BarcelonaCristina Quicler / AFP
Antony marca, mas Barcelona vira e vence o Betis em jogo de oito gols no Espanhol
Ferran Torres balançou a rede três vezes e comandou o triunfo do time catalão
Antony marca, mas Barcelona vira e vence o Betis em jogo de oito gols no Espanhol
Ferran Torres balançou a rede três vezes e comandou o triunfo do time catalão
Liverpool sai na frente, mas cede empate ao Leeds nos acréscimos no Inglês
Time de Arne Slot voltou a oscilar e desperdiçou uma vitória que parecia garantida
Sem vários titulares, Vasco divulga relacionados para encarar o Atlético-MG
Jogo será neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV
Kane brilha, Bayern goleia Stuttgart e segue imparável no Alemão
Centroavante entrou no segundo tempo e balançou a rede três vezes
Manchester City bate o Sunderland e encosta na liderança do Inglês
Time de Pep Guardiola se aproximou do Arsenal, primeiro colocado na tabela
Verstappen faz a pole do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1; Bortoleto é 7º
Corrida deste domingo (7) definirá quem ficará com o título nesta temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.