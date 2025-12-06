Ao lado de Olise, Kane celebra hat-trick pelo Bayern de MuniqueThomas Kienzle / AFP

Mais artigos de AFP
AFP
Com 37 pontos de 39 possíveis, o Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao título ao golear o Stuttgart fora de casa por 5 a 0 neste sábado (6), pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, com direito a hat-trick do atacante inglês Harry Kane.
Os bávaros só cederam um empate no campeonato até aqui e têm 11 pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que ainda neste sábado recebe o Eintracht Frankfurt (7º), e 12 sobre o Borussia Dortmund (3º), que no domingo enfrenta o Hoffenheim (5º).
Contra o Stuttgart (6º), tudo foi mais fácil do que o esperado para o time do técnico Vincent Kompany.
Impressionando mais uma vez, apenas três dias antes de receber o Sporting de Lisboa na Liga dos Campeões, o Bayern abriu o placar com Konrad Laimer aos 11 minutos.
No segundo tempo, o gigante da Baviera emplacou a goleada com três de Harry Kane (66', 82' de pênalti e 88'), que agora soma 17 gols nesta Bundesliga, e um de Josip Staisic (78').
O Stuttgart ficou com um jogador a menos nos dez minutos finais por um toque de mão dentro da área de Lorenz Assignon originou o pênalti convertido por Kane.
Em quarto na tabela, o Bayer Leverkusen foi derrotado fora de casa pelo Augsburg (13º) por 2 a 0 e agora está a 14 pontos da liderança.