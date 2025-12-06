Ao lado de Olise, Kane celebra hat-trick pelo Bayern de MuniqueThomas Kienzle / AFP
Kane brilha, Bayern goleia Stuttgart e segue imparável no Alemão
Centroavante entrou no segundo tempo e balançou a rede três vezes
Manchester City bate o Sunderland e encosta na liderança do Inglês
Time de Pep Guardiola se aproximou do Arsenal, primeiro colocado na tabela
Verstappen faz a pole do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1; Bortoleto é 7º
Corrida deste domingo (7) definirá quem ficará com o título nesta temporada
Brasil conhece locais e horários dos jogos na Copa do Mundo de 2026
Fifa divulgou a tabela completa do torneio internacional neste sábado (6); confira
'AeroFla' para a Copa Intercontinental termina em confusão
Torcida fez festa no embarque dos jogadores para o torneio internacional, neste sábado (6)
Flamengo divulga relacionados para a Copa Intercontinental; veja a lista
Allan e Viña serão desfalques; Pedro, mesmo sem condições de atuar, estará com o elenco
