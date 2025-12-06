Partidas do Grupo C da Copa, com Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia - Roberto Schmidt / AFP

Partidas do Grupo C da Copa, com Brasil, Marrocos, Haiti e EscóciaRoberto Schmidt / AFP

Publicado 06/12/2025 15:16

Estados Unidos - Um dia depois do sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2026 , a Fifa divulgou a tabela detalhada do torneio internacional. No Grupo C, a seleção brasileira disputará os três jogos da fase inicial na parte da noite, no horário de Brasília.

A estreia da Amarelinha será contra Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, em Nova York. Depois, enfrentará Haiti, dia 19, às 22h, na Filadélfia. E, para fechar, terá pela frente a Escócia, dia 19, às 19h, em Miami. A estreia da Amarelinha será contra Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, em Nova York. Depois, enfrentará Haiti, dia 19, às 22h, na Filadélfia. E, para fechar, terá pela frente a Escócia, dia 19, às 19h, em Miami.

Pentacampeão mundial, Ronaldo marcou presença no evento e analisou os principais adversários do Brasil na primeira etapa do Mundial: "Grupo duro, mas eu acho que vamos estar bem. Marrocos vem jogando um futebol incrível nesses últimos cinco anos, só vem crescendo. E a Escócia sempre surpreende".

Veja a tabela completa da Copa de 2026

- Grupo A

. 11 de junho - México x África do Sul - Estádio Azteca (Cidade do México) — às 16h

. 11 de junho - Coreia do Sul x Europa D — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 23h

. 18 de junho - Europa D x África do Sul — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h

. 18 de junho - México x Coreia do Sul — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 22h

. 24 de junho - Europa D x México — Azteca (Cidade do México), às 22h

. 24 de junho - África do Sul x Coreia do Sul — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 22h

- Grupo B

. 12 de junho - Canadá x Europa A — BMO Field (Toronto, Canadá), às 16h

. 13 de junho - Catar x Suíça — Levi’s Stadium (San Francisco), às 16h

. 18 de junho - Suíça x Europa A — SoFi Stadium (Los Angeles), às 16h

. 18 de junho - Canadá x Catar — BC Place (Vancouver, Canadá), às 19h

. 24 de junho - Suíça x Canadá — BC Place (Vancouver, Canadá), às 16h

. 24 de junho - Europa A x Catar — Lumen Field (Seattle), às 16h

- Grupo C



. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 19h

. 13 de junho - Haiti x Escócia — Gillette Stadium (Boston), às 22h

. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 22h

. 19 de junho - Escócia x Marrocos — Gillette Stadium (Boston), às 19h

. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h

. 24 de junho - Marrocos x Haiti — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 19h

- Grupo D

. 12 de junho - EUA x Paraguai — SoFi Stadium (Los Angeles), às 22h

. 13 de junho - Austrália x Europa C — BC Place (Vancouver, Canadá), às 1h

. 19 de junho - Europa C x Paraguai — Levi’s Stadium (San Francisco), às 1h

. 19 de junho - EUA x Austrália — Lumen Field (Seattle), às 16h

. 25 de junho - Europa C x EUA — SoFi Stadium (Los Angeles), às 23h

. 25 de junho - Paraguai x Austrália — Levi’s Stadium (San Francisco), às 23h

- Grupo E

. 14 de junho - Alemanha x Curaçao — NRG Stadium (Houston), às 14h

. 14 de junho - Costa do Marfim x Equador — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 20h

. 20 de junho - Alemanha x Costa do Marfim — BMO Field (Toronto, Canadá), às 17h

. 20 de junho - Equador x Curaçao — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 21h

. 25 de junho - Equador x Alemanha — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 17h

. 25 de junho - Curaçao x Costa do Marfim — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 17h

- Grupo F

. 14 de junho - Holanda x Japão — AT&T Stadium (Dallas), às 17h

. 14 de junho - Europa B x Tunísia — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 23h

. 20 de junho - Holanda x Europa B— NRG Stadium (Houston), às 14h

. 20 de junho - Tunísia x Japão — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 1h

. 25 de junho - Tunísia x Holanda — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 20h

. 25 de junho - Japão x Europa B — AT&T Stadium (Dallas), às 20h

- Grupo G

. 15 de junho - Bélgica x Egito — Lumen Field (Seattle), às 16h

. 15 de junho - Irã x Nova Zelândia — SoFi Stadium (Los Angeles), às 22h

. 21 de junho - Bélgica x Irã — SoFi Stadium (Los Angeles), às 16h

. 21 de junho - Nova Zelândia x Egito — BC Place (Vancouver, Canadá), às 22h

. 26 de junho - Nova Zelândia x Bélgica — BC Place (Vancouver, Canadá), às 00h

. 26 de junho - Egito x Irã — Lumen Field (Seattle), às 00h

- Grupo H

. 21 de junho - Espanha x Arábia Saudita — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h

. 21 de junho - Espanha x Arábia Saudita — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h

. 21 de junho - Uruguai x Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h

. 26 de junho - Uruguai x Espanha — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 21h

. 26 de junho - Cabo Verde x Arábia Saudita — NRG Stadium (Houston), às 21h

- Grupo I

. 16 de junho - França x Senegal — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 16h

. 16 de junho - Intercontinental 2 x Noruega — Gillette Stadium (Boston), às 19h

. 22 de junho - França x Intercontinental 2 — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 18h

. 22 de junho - Noruega x Senegal — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 21h

. 26 de junho - Noruega x França — Gillette Stadium (Boston), às 16h

. 26 de junho - Senegal x Intercontinental 2 — BMO Field (Toronto, Canadá), às 16h

- Grupo J

. 16 de junho - Argentina x Argélia — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 22h

. 16 de junho - Áustria x Jordânia — Levi’s Stadium (San Francisco), às XXh

. 22 de junho - Argentina x Áustria — AT&T Stadium (Dallas), às 14h

. 16 de junho - Jordânia x Argélia — Levi’s Stadium (San Francisco), às 0h

. 27 de junho - Jordânia x Argentina — AT&T Stadium (Dallas), às 23h

. 27 de junho - Argélia x Áustria — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 23h

- Grupo K

. 17 de junho - Portugal x Intercontinental 1 — NRG Stadium (Houston), às 14h

. 17 de junho - Uzbequistão x Colômbia — Azteca (Cidade do México), às 23h

. 23 de junho - Portugal x Uzbequistão — NRG Stadium (Houston), às 14h

. 23 de junho - Colômbia x Intercontinental 1 — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 23h

. 27 de junho - Colômbia x Portugal — Hard Rock Stadium (Miami), às 20h30

. 27 de junho - Intercontinental 1 x Uzbequistão — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 20h30

- Grupo L

. 17 de junho - Inglaterra x Croácia — AT&T Stadium (Dallas), às 17h

. 17 de junho - Gana x Panamá — BMO Field (Toronto, Canadá), às 20h

. 23 de junho - Inglaterra x Gana — Gillette Stadium (Boston), às 17h

. 23 de junho - Panamá x Croácia — BMO Field (Toronto, Canadá), às 20h

. 27 de junho - Panamá x Inglaterra — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 18h

. 27 de junho - Croácia x Gana — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 18h

Veja os grupos da Copa de 2026

- Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda



- Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça



- Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



- Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



- Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



- Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia

F4 - Tunísia



- Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



- Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



- Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.

I4 - Noruega



- Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



- Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



- Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá