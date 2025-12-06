Partidas do Grupo C da Copa, com Brasil, Marrocos, Haiti e EscóciaRoberto Schmidt / AFP
A estreia da Amarelinha será contra Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, em Nova York. Depois, enfrentará Haiti, dia 19, às 22h, na Filadélfia. E, para fechar, terá pela frente a Escócia, dia 19, às 19h, em Miami.
Veja a tabela completa da Copa de 2026
. 11 de junho - Coreia do Sul x Europa D — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 23h
. 18 de junho - Europa D x África do Sul — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h
. 18 de junho - México x Coreia do Sul — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 22h
. 24 de junho - Europa D x México — Azteca (Cidade do México), às 22h
. 24 de junho - África do Sul x Coreia do Sul — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 22h
. 13 de junho - Catar x Suíça — Levi’s Stadium (San Francisco), às 16h
. 18 de junho - Suíça x Europa A — SoFi Stadium (Los Angeles), às 16h
. 18 de junho - Canadá x Catar — BC Place (Vancouver, Canadá), às 19h
. 24 de junho - Suíça x Canadá — BC Place (Vancouver, Canadá), às 16h
. 24 de junho - Europa A x Catar — Lumen Field (Seattle), às 16h
. 13 de junho - Haiti x Escócia — Gillette Stadium (Boston), às 22h
. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 22h
. 19 de junho - Escócia x Marrocos — Gillette Stadium (Boston), às 19h
. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
. 24 de junho - Marrocos x Haiti — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 19h
. 13 de junho - Austrália x Europa C — BC Place (Vancouver, Canadá), às 1h
. 19 de junho - Europa C x Paraguai — Levi’s Stadium (San Francisco), às 1h
. 19 de junho - EUA x Austrália — Lumen Field (Seattle), às 16h
. 25 de junho - Europa C x EUA — SoFi Stadium (Los Angeles), às 23h
. 25 de junho - Paraguai x Austrália — Levi’s Stadium (San Francisco), às 23h
. 14 de junho - Costa do Marfim x Equador — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 20h
. 20 de junho - Alemanha x Costa do Marfim — BMO Field (Toronto, Canadá), às 17h
. 20 de junho - Equador x Curaçao — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 21h
. 25 de junho - Equador x Alemanha — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 17h
. 25 de junho - Curaçao x Costa do Marfim — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 17h
. 14 de junho - Europa B x Tunísia — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 23h
. 20 de junho - Holanda x Europa B— NRG Stadium (Houston), às 14h
. 20 de junho - Tunísia x Japão — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 1h
. 25 de junho - Tunísia x Holanda — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 20h
. 25 de junho - Japão x Europa B — AT&T Stadium (Dallas), às 20h
. 15 de junho - Irã x Nova Zelândia — SoFi Stadium (Los Angeles), às 22h
. 21 de junho - Bélgica x Irã — SoFi Stadium (Los Angeles), às 16h
. 21 de junho - Nova Zelândia x Egito — BC Place (Vancouver, Canadá), às 22h
. 26 de junho - Nova Zelândia x Bélgica — BC Place (Vancouver, Canadá), às 00h
. 26 de junho - Egito x Irã — Lumen Field (Seattle), às 00h
. 15 de junho - Arábia Saudita x Uruguai — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
. 21 de junho - Espanha x Arábia Saudita — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h
. 21 de junho - Uruguai x Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
. 26 de junho - Uruguai x Espanha — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 21h
. 26 de junho - Cabo Verde x Arábia Saudita — NRG Stadium (Houston), às 21h
. 16 de junho - Intercontinental 2 x Noruega — Gillette Stadium (Boston), às 19h
. 22 de junho - França x Intercontinental 2 — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 18h
. 22 de junho - Noruega x Senegal — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 21h
. 26 de junho - Noruega x França — Gillette Stadium (Boston), às 16h
. 26 de junho - Senegal x Intercontinental 2 — BMO Field (Toronto, Canadá), às 16h
. 16 de junho - Áustria x Jordânia — Levi’s Stadium (San Francisco), às XXh
. 22 de junho - Argentina x Áustria — AT&T Stadium (Dallas), às 14h
. 16 de junho - Jordânia x Argélia — Levi’s Stadium (San Francisco), às 0h
. 27 de junho - Jordânia x Argentina — AT&T Stadium (Dallas), às 23h
. 27 de junho - Argélia x Áustria — Arrowhead Stadium (Kansas City), às 23h
. 17 de junho - Uzbequistão x Colômbia — Azteca (Cidade do México), às 23h
. 23 de junho - Portugal x Uzbequistão — NRG Stadium (Houston), às 14h
. 23 de junho - Colômbia x Intercontinental 1 — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 23h
. 27 de junho - Colômbia x Portugal — Hard Rock Stadium (Miami), às 20h30
. 27 de junho - Intercontinental 1 x Uzbequistão — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 20h30
. 17 de junho - Gana x Panamá — BMO Field (Toronto, Canadá), às 20h
. 23 de junho - Inglaterra x Gana — Gillette Stadium (Boston), às 17h
. 23 de junho - Panamá x Croácia — BMO Field (Toronto, Canadá), às 20h
. 27 de junho - Panamá x Inglaterra — MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 18h
. 27 de junho - Croácia x Gana — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 18h
Veja os grupos da Copa de 2026
A1 - México
A2 - África do Sul
A3 - Coreia do Sul
A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
B1 - Canadá
B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
B3 - Catar
B4 - Suíça
C1 - Brasil
C2 - Marrocos
C3 - Haiti
C4 - Escócia
D1 - Estados Unidos
D2 - Paraguai
D3 - Austrália
D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
E1 - Alemanha
E2 - Curaçao
E3 - Costa do Marfim
E4 - Equador
F1 - Holanda
F2 - Japão
F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia
F4 - Tunísia
G1 - Bélgica
G2 - Egito
G3 - Irã
G4 - Nova Zelândia
H1 - Espanha
H2 - Cabo Verde
H3 - Arábia Saudita
H4 - Uruguai
I1 - França
I2 - Senegal
I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.
I4 - Noruega
J1 - Argentina
J2 - Argélia
J3 - Áustria
J4 - Jordânia
K1 - Portugal
K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.
K3 - Uzbequistão
K4 - Colômbia
L1 - Inglaterra
L2 - Croácia
L3 - Gana
L4 - Panamá
