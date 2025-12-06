Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela - Matheus Lima / Vasco

Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 12ª posição na tabelaMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/12/2025 17:18

Rio - Técnico do Vasco , Fernando Diniz optou por preservar a maioria dos titulares do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo (7). A partida será às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia do comandante é dar descanso aos jogadores de olho nas semifinais da Copa do Brasil, nos dias 11 e 14 de dezembro, contra o Fluminense

Leia mais: Vasco manifesta desejo de contar com JP para 2026



Sendo assim, da escalação que iniciou o duelo com o Mirassol, na última terça-feira (2), somente quatro viajaram a Belo Horizonte: Andrés Gómez, Barros, Robert Renan e Thiago Mendes. Sendo assim, da escalação que iniciou o duelo com o Mirassol, na última terça-feira (2), somente quatro viajaram a Belo Horizonte: Andrés Gómez, Barros, Robert Renan e Thiago Mendes.

Outros desfalques são Carlos Cuesta e Lucas Piton. O zagueiro terá que cumprir suspensão devido ao terceiro cartão amarelo e o lateral está entregue ao departamento médico, uma vez que sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Leia mais: Vasco busca vitória para diminuir pressão antes da Copa do Brasil

Vasco precisa de ao menos um empate para garantir classificação à Sul-Americana de 2026. Neste momento, soma 45 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela.

Confira a lista de relacionados do Vasco

. Goleiros: Allan Vitor, Daniel Fuzato e Pablo;

. Defensores: Leandrinho, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulinho, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis;

. Meio-campistas: Barros, Estrella, Garré, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Matheus França, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

. Atacantes: Andrés Gómez, David, Diego Minete, GB e Vegetti.