Thiago Mendes formou dupla com Barros no meio-campo nos últimos dois jogos do VascoMatheus Lima / Vasco
Na competição por pontos corridos, resta apenas um compromisso, contra o Atlético-MG, domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Depois, porém, o Cruz-Maltino precisará virar a chave: terá o Fluminense pela frente nas semifinais da Copa do Brasil.
E o volante espera ser mantido na equipe para formar dupla com Barros. Diante de Internacional e Mirassol, em São Januário, teve atuação satisfatória e recebeu elogios do treinador: "Ele dá muita qualidade técnica, experiência e é um jogador grande. O time melhora".
Antes, Thiago Mendes havia sido titular somente uma vez, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi. De resto, saiu do banco de reservas em oito oportunidades. O meio-campista voltou do mundo árabe fora de forma e trabalhou para se recondicionar o mais rapidamente possível.
Os jogos contra o Fluminense serão nos dias 11 e 14 de dezembro, no Maracanã. A ida terá mando do Vasco e, a volta, do Tricolor. Quem avançar à final enfrentará Corinthians ou Cruzeiro.
