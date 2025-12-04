Fernando Diniz em treino do VascoDikran Sahagian/Vasco
Vasco avalia desgaste físico e tem dúvidas para última rodada do Brasileirão
Cruz-Maltino vive dilema sobre a escalação em último compromisso antes da semifinal da Copa do Brasil
Sem vários titulares, Vasco divulga relacionados para encarar o Atlético-MG
Jogo será neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV
Vasco manifesta desejo de contar com JP para 2026
Jogador estava emprestado ao Avaí na Série B do Brasileirão
De olho na Copa do Brasil, Vasco deve ter time misto em último jogo do Brasileirão
Fernando Diniz planeja poupar alguns titulares
Vasco busca vitória na última rodada para diminuir pressão antes da Copa do Brasil
Depois do Atlético-MG, o Cruz-Maltino voltará as atenções para os jogos contra o Fluminense
Provável substituto de Piton, uruguaio deverá renovar com o Vasco neste mês
Jogador, de 28 anos, tem vínculo somente até o próximo dia 31
