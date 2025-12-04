Fernando Diniz em treino do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Fernando Diniz em treino do VascoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 04/12/2025 16:15

Rio - Livre do rebaixamento, o Vasco vive um dilema para a última rodada do Brasileirão. Apesar de garantir a permanência na Série A em 2026, o Cruz-Maltino ainda tem um objetivo: classificar para a Sul-Americana. Por isso, o técnico Fernando Diniz avalia o desgaste físico antes de definir a escalação.

O Vasco depende apenas de si para se classificar para a Sul-Americana. Em 12º lugar com 45 pontos, o Cruz-Maltino leva vantagem no número de vitórias sobre os rivais. Por isso, um empate contra o Atlético-MG já seria suficiente para confirmar a classificação. Por outro lado, a derrota pode botar a vaga em risco.

Em caso de derrota, o Vasco precisará secar Santos, Ceará e Fortaleza. Com isso, o jogo contra o Atlético-MG ainda tem relevância para o Cruz-Maltino. Ao mesmo tempo, o técnico Fernando Diniz se preocupa com o desgaste físico dos principais jogadores e também com o gramado sintético da Arena MRV.

O Vasco enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. Assim como o Cruz-Maltino, o Galo também não tem risco de rebaixamento e nem chances de classificação para a Libertadores.