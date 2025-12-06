JP está nos planos do Vasco para a próxima temporada - Divulgação / Avaí

Publicado 06/12/2025 14:00

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Vasco já iniciou o planejamento da próxima. Em meio a busca por reforços, a diretoria manifestou o desejo de contar com o meia JP em 2026, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O jogador estava emprestado ao Avaí.

O Vasco comunicou os representantes do jogador que ele está nos planos do técnico Fernando Diniz para o próximo ano. JP, de 20 anos, estava emprestado ao Avaí, na Série B do Brasileirão. Pelo clube catarinense, disputou 28 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.

JP estava emprestado com opção de compra de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões), mas não teve como exercer a cláusula por causa de dificuldades financeiras. O jogador tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027.

Sem risco de rebaixamento e de classificação para a Libertadores, o Vasco se despede do Brasileirão neste domingo (7), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Depois, o Cruz-Maltino muda o foco para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, nos dias 11 e 14, no Maracanã.