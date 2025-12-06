Fernando DinizMatheus Lima/ Vasco
De olho na Copa do Brasil, Vasco deve ter time misto em último jogo do Brasileirão
Fernando Diniz planeja poupar alguns titulares
Vasco busca vitória na última rodada para diminuir pressão antes da Copa do Brasil
Depois do Atlético-MG, o Cruz-Maltino voltará as atenções para os jogos contra o Fluminense
Vasco avalia desgaste físico e tem dúvidas para última rodada do Brasileirão
Cruz-Maltino vive dilema sobre a escalação em último compromisso antes da semifinal da Copa do Brasil
Provável substituto de Piton, uruguaio deverá renovar com o Vasco neste mês
Jogador, de 28 anos, tem vínculo somente até o próximo dia 31
Thiago Mendes ganha sequência no Vasco em momento-chave na temporada
Elogiado por Diniz, volante espera manter a titularidade no Cruz-Maltino
Vasco conta com 'ajuda' na rodada e não tem mais riscos de rebaixamento
Cruz-Maltino garante permanência na Série A graças às derrotas de Vitória e Internacional
