Publicado 06/12/2025 12:00 | Atualizado 06/12/2025 13:46

Rio - Sem risco de rebaixamento e sem chances de classificar para a Libertadores, o Vasco deve poupar alguns titulares contra o Atlético-MG, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. A ideia do técnico Fernando Diniz é preservar os principais jogadores para o jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Por causa do risco de perder a vaga na Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz não poupará todos os jogadores. Em 12º lugar com 45 pontos, o Vasco depende de si para confirmar a classificação. Para isso, basta um empate contra o Atlético-MG. Por outro lado, a derrota pode botar a vaga em risco, e o Cruz-Maltino precisaria secar outros rivais.

Além do desgaste físico de alguns jogadores, também existe preocupação da comissão técnica com o gramado sintético da Arena MRV. Por isso, o técnico Fernando Diniz poupará nomes como Philippe Coutinho. O treinador também têm desfalques certos, já que o zagueiro Carlos Cuesta está suspenso e o lateral-esquerdo Lucas Piton está fora da temporada por causa de lesão no joelho esquerdo.

O principal foco do Vasco na reta final da temporada é a Copa do Brasil. O Cruz-Maltino sonha com o título, que encerraria um jejum de títulos e também garantiria vaga direta na Libertadores. Ao mesmo tempo, não pode abrir mão do Brasileirão para, pelo menos, garantir vaga em uma competição continental na próxima temporada, que é importante para o planejamento financeiro do clube.