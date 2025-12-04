Pumita em treino do VascoMatheus Lima / Vascoa
Provável substituto de Piton, uruguaio deverá renovar com o Vasco neste mês
Jogador, de 28 anos, tem vínculo somente até o próximo dia 31
Vasco busca vitória na última rodada para diminuir pressão antes da Copa do Brasil
Depois do Atlético-MG, o Cruz-Maltino voltará as atenções para os jogos contra o Fluminense
Vasco avalia desgaste físico e tem dúvidas para última rodada do Brasileirão
Cruz-Maltino vive dilema sobre a escalação em último compromisso antes da semifinal da Copa do Brasil
Thiago Mendes ganha sequência no Vasco em momento-chave na temporada
Elogiado por Diniz, volante espera manter a titularidade no Cruz-Maltino
Vasco conta com 'ajuda' na rodada e não tem mais riscos de rebaixamento
Cruz-Maltino garante permanência na Série A graças às derrotas de Vitória e Internacional
Exame confirma lesão, e Lucas Piton não joga mais pelo Vasco em 2025
Jogador sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo
