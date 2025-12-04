Pumita em treino do Vasco - Matheus Lima / Vascoa

Publicado 04/12/2025 15:50

Rio - Com a lesão de Lucas Piton, que não entrará mais em campo na atual temporada, caberá provavelmente a Pumita Rodrígez, de 28 anos, a titularidade na lateral esquerda do Vasco na disputa da Copa do Brasil. De acordo com o portal "GE", o uruguaio deverá ter seu contrato renovado ainda neste mês pelo Cruz-Maltino.

Puma é visto como um jogador importante no elenco porque atua nas duas laterais, porém, a sua renovação não foi assinada ainda, porque o uruguaio não é titular. Presença constante nas convocações de Marcelo Bielsa, o jogador do Vasco deseja estar ativo para disputar a Copa do Mundo.

Comprado ao Nacional (URU) por cerca de R$ 10 milhões, o defensor chegou ao Vasco em janeiro de 2023. De lá para cá, fez oito gols e deu oito assistências em 112 jogos disputados. Nesta temporada, atuou em 38 partidas.

Sem risco de rebaixamento, o Vasco encerra sua participação no Brasileiro neste domingo (7) contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. A primeira partida da semifinal da Copa do Brasil ocorre na próxima quinta-feira (11), no Maracanã, contra o Fluminense.