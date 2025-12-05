Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Matheus Lima/Vasco

Publicado 05/12/2025 13:56

Rio - O Vasco assegurou nesta semana a permanência na Série A, mas atravessa um momento ruim na temporada. Por isso, vai em busca da vitória contra o Atlético-MG, pela 38ª rodada do Brasileirão, para diminuir a pressão. Será o último jogo do Cruz-Maltino antes da semifinal da Copa do Brasil.

A fase ruim começou com o revés para o São Paulo, em 2 de novembro. Posteriormente, o time de Fernando Diniz perdeu para Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Foram cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino só respirou na última sexta-feira (29), ao golear o Internacional por 5 a 1, em São Januário. Além de findar a sequência de derrotas, o resultado garantiu que o time não encerrasse o mês de novembro sem uma vitória sequer.

Mas o Vasco não aproveitou o embalo para a rodada seguinte, diante do Mirassol. O Cruz-Maltino perdeu para o Leão por 2 a 0 na terça-feira (2) e desperdiçou a chance de assegurar a permanência na elite do futebol brasileiro naquela noite. No dia seguinte, a rodada ajudou, e o time carioca garantiu a permanência na primeira divisão.

"Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time, a gente teve momentos brilhantes nesse período. O momento de maior baixa foram as cinco derrotas. Num momento muito decisivo, a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente e hoje a gente jogou bem de novo", disse Fernando Diniz, depois da derrota para o Mirassol.

"Quando o time joga bem, é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Contra o Inter, começou a gente fez um gol, mais um pouquinho fez o segundo. Hoje a gente não conseguiu criar as chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve", completou.

Agenda

O Vasco vai enfrentar o Atlético-MG no domingo (7), a partir das 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco terá o Fluminense pela frente. O jogo de ida acontecerá na quinta-feira (11), a partir das 20h. Já a partida da volta está marcada para o domingo (14), às 20h30. As duas partidas serão disputadas no Maracanã.

