Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2025 14:50

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, fez a alegria dos seus seguidores no Instagram. Nos últimos dias do ano, a beldade deu mais um presente para os seus fãs e publicou um ensaio vestindo somente um biquíni. Ela vem aproveitando o verão no Paraguai.

"Desejando que o sol me abrace", escreveu a beldade, que arrancou elogios de seus seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@/leidycardozopy).

Dona de um corpo monumental, a beldade tem mais de 306 mil seguidores no seu perfil oficial na rede social e faz muito sucesso no seu país.