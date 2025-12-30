Lance do jogo entre Chelsea e Bournemouth - Adrian Dennis / AFP

Publicado 30/12/2025 18:58

Em um primeiro tempo de tirar o fôlego, com quatro gols assinalados em menos de meia hora, o Chelsea desperdiçou a chance da vitória nesta terça-feira, pela Premier League, ao ficar no empate de 2 a 2 com o Bournemouth, em partida realizada no Stamford Bridge. Destaque do time azul, o brasileiro Estêvão sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, mas não conseguiu levar seu time ao triunfo.

Os anfitriões perderam a chance de se aproximar dos líderes com o tropeço diante de sua torcida. Com o resultado, o conjunto liderado pelo técnico Enzo Maresca chegou aos 30 pontos. Já o Bournemouth contabiliza 23 e tenta se livrar das últimas colocações no torneio.

No jogo foi justamente o time visitante quem movimentou o marcador pela primeira vez na casa do rival. Em bola alçada na área, David Brooks cabeceou e completou o rebote do goleiro para fazer 1 a 0. O lance contou com avaliação do VAR, mas o juiz não viu toque de mão no lance e validou o gol, que foi anotado aos seis minutos.

A desvantagem fez o Chelsea se lançar ao ataque e o empate veio com um toque brasileiro. Estevão entrou driblando pelo lado direito e foi derrubado. A disputa seguiu, mas o árbitro de vídeo recomendou revisão e o pênalti foi confirmado. Cole Palmer bateu no canto e deixou tudo igual com 14 minutos de partida.

A virada aconteceu aos 23 minutos em uma jogada que começou do lado esquerdo. Enzo Fernandez recebeu passe de Alejandro Garnacho, deu um belo drible de corpo no marcador e acertou o ângulo do goleiro, decretando a virada e levando os torcedores à loucura.

Mas o Bournemouth não estava para brincadeira e voltou a deixar tudo igual aos 27. Semenyo bateu lateral na área, Justin Kluivert aproveitou um desvio no primeiro pau e chutou no canto para deixar novamente o confronto empatado: 2 a 2.

O segundo tempo foi de pressão total dos anfitriões no Stamford Bridge. Disposto a aumentar ainda mais o poder ofensivo de sua equipe, o técnico Enzo Maresca sacou o camisa 10 Cole Palmer e mandou a campo o atacante brasileiro João Pedro.

Estêvão, que passou a jogar pelo lado esquerdo, continuou levando a melhor sobre seus marcadores. Em um lance, ele até mandou beijinhos para o rival Jiménez, que se irritou com uma queda do camisa 41 na área.

O Bournemouth recuou as suas linhas e apostou nos contra-ataques No entanto, diante do domínio do Chelsea, a partida virou um ataque contra defesa, com a equipe azul empilhando várias chances de marcar o terceiro gol.

Apesar da pressão, o Chelsea falhou nas conclusões e não conseguiu furar o forte bloqueio do adversário, que concentrou todo os jogadores no campo de defesa e conseguiu sustentar o empate de 2 a 2 longe de seus domínios.