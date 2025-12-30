Nesta temporada, Vini Jr soma cinco gols e sete assistências em 24 jogos pelo Real MadridAFP
Vini Jr admite ano ruim e promete título em 2026: 'Estaremos no topo'
Atacante brasileiro é um dos principais jogadores do Real Madrid
Ex-alvo do Botafogo, Rafael Guanaes explica permanência no Mirassol
Sem acerto com o treinador do time paulista, o Glorioso fechou com Martín Anselmi
Botafogo sofre transfer ban da Fifa e fica impedido de registrar atletas por três janelas
Neste mês, o Glorioso foi condenado na CAS a pagar ao Atlanta United a integralidade do valores envolvidos na contratação de Thiago Almada
Ex-Fluminense, Caio Paulista será emprestado ao Grêmio
Jogador pertence ao Palmeiras e defendeu o Atlético-MG na última temporada
Renovação de Marçal com o Botafogo aparece no BID da CBF
Novo vínculo do jogador vai até o fim de 2026
Jogador do Fluminense desiste da transferência para o Mirassol
Kayky Almeida não apareceu na cidade paulista para se apresentar ao clube
Após rescindir com o Vasco, Jean David é anunciado como reforço de clube chileno
Atacante não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino e volta ao seu país de origem
