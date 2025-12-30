Nesta temporada, Vini Jr soma cinco gols e sete assistências em 24 jogos pelo Real Madrid - AFP

Nesta temporada, Vini Jr soma cinco gols e sete assistências em 24 jogos pelo Real MadridAFP

Publicado 30/12/2025 15:26

Um das estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vini Jr reconheceu que o time teve um desempenho abaixo do esperado em 2025, mas disse não ter dúvidas de que os títulos voltarão no próximo ano. "Sabemos que temos que melhorar para que 2026 seja um ano melhor para todos. Especialmente para os torcedores do Real Madrid. Sabemos que não foi um grande ano para nós, mas não temos dúvidas de que voltaremos, que voltaremos a vencer e que estaremos no topo", disse o atacante.

As declarações foram dadas à TV do clube espanhol após o treino aberto na manhã desta terça-feira (30) no Estádio Alfredo Di Stéfano. Na temporada 2024/2005, o Real perdeu os quatro clássicos que disputou com o Barcelona, sofrendo 16 gols e marcando sete. O rival terminou com os títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, deixando o Real como vice.

Na atual temporada, o time da capital venceu o primeiro clássico, disputado no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, mas após 18 rodadas de LaLiga está quatro pontos atrás do Barcelona (46 a 42). Alvo de vaias pela torcida no último jogo do Real, na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, Vini Jr disse ainda ser um aprendiz no clube, onde está desde 2018.

"Ainda estou aprendendo muito neste clube, com esses torcedores , com todos", afirmou o jogador de 25 anos. "Para 2026, peço saúde, paz de espírito e muitos títulos para o Real Madrid, porque é isso que nos faz felizes e faz os torcedores felizes. Hala Madrid sempre", concluiu o brasileiro.

Jogador mais celebrado pela torcida no treino aberto, o francês Mbappé também concedeu entrevista à TV do Real. "É um prazer ver todos os torcedores do Real Madrid aqui para encerrar o ano. É também um prazer jogar com este time. Desejo a todos felicidade, saúde para minha família e, obviamente, títulos ", disse o atacante, artilheiro do Espanhol com 18 gols. Ferrán Torres, do Barcelona, é o segundo da lista, com 11.