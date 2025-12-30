Caio Paulista em treino do Atlético-MGPaulo Henrique França / Atlético
Ex-Fluminense, Caio Paulista será emprestado ao Grêmio
Jogador pertence ao Palmeiras e defendeu o Atlético-MG na última temporada
Renovação de Marçal com o Botafogo aparece no BID da CBF
Novo vínculo do jogador vai até o fim de 2026
Jogador do Fluminense desiste da transferência para o Mirassol
Kayky Almeida não apareceu na cidade paulista para se apresentar ao clube
Após rescindir com o Vasco, Jean David é anunciado como reforço de clube chileno
Atacante não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino e volta ao seu país de origem
Gabriel Jesus volta a marcar após quase um ano, e Arsenal goleia o Aston Villa no Inglês
Último gol do brasileiro havia sido no dia 1º de janeiro deste ano
Estêvão sofre pênalti, mas Chelsea fica no empate com o Bournemouth
Partida foi marcada por um primeiro tempo de tirar o fôlego, com quatro gols em menos de 30 minutos
