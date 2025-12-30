Caio Paulista em treino do Atlético-MG - Paulo Henrique França / Atlético

Publicado 30/12/2025 21:40

Rio - Caio Paulista, ex- Fluminense , vai defender o Grêmio na próxima temporada. O Palmeiras, clube atual do jogador, acertou o empréstimo junto ao Imortal. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Caio Paulista pode atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como atacante. Na maior parte da temporada de 2025, ele defendeu o Atlético-MG, que decidiu não exercer a opção de compra.

Com a camisa do Galo, Caio disputou 36 partidas, não fez gols e deu uma assistência. Já pelo Palmeiras neste ano, antes de ser empresado, entrou em campo apenas duas vezes.

O jogador passou pela base do Ceará e do Fluminense, mas estreou profissionalmente pelo Avaí. Caio retornou ao Tricolor, desta vez para o time de cima, em 2020. Na época, chegou por empréstimo junto ao Tombense.

O Flu comprou os diretos do atleta em 2021. Posteriormente, foi emprestado ao São Paulo para a temporada de 2023. Já em janeiro de 2024, o Palmeiras se acertou com o Tricolor das Laranjeiras e contratou o jogador.