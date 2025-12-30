Thiago Silva decidiu voltar à Europa pra ficar perto da família - Divulgação / Porto

Thiago Silva decidiu voltar à Europa pra ficar perto da famíliaDivulgação / Porto

Publicado 30/12/2025 18:39

Itália - O ex-jogador Antonio Cassano apontou o técnico Massimiliano Allegri como o principal responsável para Thiago Silva não retornar ao Milan. Ele explicou a situação no canal 'Viva El Futbol'.

"Aos torcedores do Milan, quero dizer que Thiago Silva não chegou principalmente por causa de Allegri, que vetou a contratação, enquanto Ibrahimovic o queria", disse o ex-jogador do time italiano.

Em 17 de dezembro, o Fluminense oficializou a saída de Thiago Silva. Pouco depois, no dia 20, o zagueiro foi anunciado como reforço do Porto, de Portugal.

"Thiago Silva poderia ter ido para o Milan: Zlatan Ibrahimovic tinha dado 100% de aprovação para contratá-lo numa transferência gratuita, e mesmo sem pedir um salário alto. Thiago, sendo uma pessoa de alto nível, ligou pessoalmente para Allegri, que lhe disse que estava à procura de um atacante", afirmou Cassano.

"O Sr. Massimiliano Allegri recusou e fechou as portas com três cadeados ao regresso de Thiago Silva ao Milan", completou.

Allegri assumiu o comando do time no fim de maio. Esta é a segunda passagem do treinador pelo clube.

Ele também trabalhou no Milan entre as temporadas 2010/11 e 2013/14. Na primeira passagem, teve a oportunidade de treinar Thiago Silva, que defendeu o clube entre 2009/10 e 2011/12.