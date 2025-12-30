Inglaterra - A vitória do Arsenal sobre o Aston Villa por 4 a 1 no Emirates Stadium, nesta terça-feira (30), foi especial para Gabriel Jesus. Afinal, o atacante brasileiro entrou em campo no segundo tempo e anotou o quarto dos Gunners na partida.
Ele não marcava desde o dia 1º de janeiro, quando os Gunners venceram Brentford por 3 a 1, em partida da temporada 2024/25 do Campeonato Inglês. Naquele mesmo mês, dias depois, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado dos gramados por um longo período.
O brasileiro só voltou a jogar em 10 de dezembro, na vitória do Arsenal sobre o Club Brugge por 3 a 0, pela Liga dos Campeões. A partida desta noite, contra o Aston Villa, foi apenas a sexta de Gabriel Jesus na temporada 2025/26.
Gabriel Magalhães, Zubimendi e Trossard fizeram os outros gols dos Gunners. Nos acréscimos, Ollie Watkins descontou para o Villa.
Com o resultado, o Arsenal chegou aos 45 pontos e lidera o Campeonato Inglês. O segundo colocado é o Manchester City, que tem 40 e ainda joga na rodada. O Aston Villa tem 39 e ocupa a terceira colocação.
Os Gunners voltam a campo no próximo sábado (3), a partir das 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Bournemouth. Já o Aston Villa encara o Nottingham Forest no mesmo dia, mas às 9h30 (de Brasília).
